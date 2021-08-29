5 أيام خصومات في مدن ياس الترفيهية

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مدن ياس الترفيهية وكلايم أبوظبي عن توفير خصومات خلال الفترة من 1 ولغاية 5 سبتمبر 2021، والتي ستقدم للضيوف خصومات بقيمة 40 % على تذاكر الدخول إلى كل من عالم فيراري أبوظبي، وياس ووتروورلد أبوظبي، وعالم وارنر براذرز أبوظبي، وكلايم أبوظبي.

وسيتمكن الضيوف من الاستمتاع بالألعاب والتجارب الترفيهية العائلية، التي سجلت العديد من الأرقام القياسية في عالم فيراري أبوظبي مقابل 195 درهماً فقط.

وللراغبين بقضاء أروع المغامرات المائية المنعشة والباردة، تعد ياس ووتروورلد أبوظبي الخيار الأمثل للعائلات والأصدقاء للاستمتاع هذا الصيف بباقة متنوعة من الألعاب والمنزلقات المائية والمرافق الترفيهية مقابل 170 درهماً فقط. كما يمكن للعائلات والأصدقاء اختبار قدراتهم ومهاراتهم في تجارب القفز الحر والتسلق الداخلي في كلايم أبوظبي مقابل 220 درهماً.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن لحاملي البطاقات الائتمانية من بنك أبوظبي التجاري الاستفادة من خصومات إضافية بنسبة 10 % على تذاكر الدخول إلى مدن ياس الترفيهية. وتسري صلاحية التذاكر التي يتم شراؤها خلال فترة التخفيضات من تاريخ الشراء ولغاية 14 أكتوبر 2021، ويمكن استخدامها خلال العطلات الرسمية والفعاليات الخاصة في جميع المدن الترفيهية.

وبالإضافة إلى ذلك، سيتمكن ضيوف مدن ياس الترفيهية من الاستفادة من عرض الدخول المجاني للأطفال من 6 حتى 30 سبتمبر، والذي يوفر دخولاً مجانياً للأطفال ممن هم في عمر 12 سنة أو أقل مع كل تذكرة يتم شراؤها للبالغين. وتواصل مدن ياس الترفيهية، التي تتولى شركة فرح إكسبيرينسز إدارة عملياتها التشغيلية، اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لضمان توفير تجارب ترفيهية وآمنة للجميع. ويتعيّن على جميع الضيوف تأكيد حصولهم على اللقاح باستخدام نظام «المرور الأخضر» عبر تطبيق «الحصن الإماراتي».

كما تشمل الإجراءات الاحترازية المتخذة تحديد السعة الاستيعابية، والالتزام بارتداء كمامات الوجه في كافة الأوقات، والخضوع إلى فحصٍ إلزاميّ لمسح الوجه.