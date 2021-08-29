درة «غالية» في «زي القمر»

محمد قناوي (القاهرة)

كشفت النجمة التونسية درة ملامح الشخصية التي تقدمها في حدوتة «غالية» التي تقوم ببطولتها ضمن حواديت مسلسل «زي القمر»، الذي ينطلق عرضه خلال الأيام القادمة، والذي يشاركها بطولته أحمد حلاوة، وهشام إسماعيل، ومراد مكرم، وفرح يوسف، ومن تأليف أحمد حسني، وأحمد فرغلي، وإخراج شيرين عادل.

فقالت: أجسد شخصية «غالية»، وهي فتاة تحب الفن لدرجة كبيرة، وبالأخص الموسيقي، ورغم أنها تتمتع بدرجة كبيرة من الجمال، إلا أنها لم تتزوج إلا في مرحلة متقدمة من العمر وبمرور الأحداث سوف تتعرض «غالية» لحادث ينتج عنه استئصال الرحم، وبعدها يحاول والدها إقناعها بالزواج وبالفعل تتزوج من مراد مكرم، ولكن بعد ذلك تكتشف أنها لم تدرس شخصيته بطريقة كافية فتطلب الانفصال.

وتضيف درة: ما حمسني للعب بطولة حكاية «غالية»، هو الفكرة المختلفة والسيناريو والجديد، وخصوصاً أنها قضية تهم الكثير من السيدات والفتيات واجتماعية وتهم جوانب في حياة الفتاة والمرأة تواجهها كل النساء وبها مشاعر ودراما ورومانسية حقيقة.

وتستكمل: شخصية غالية التي ألعبها، والتي استمد العمل منها اسمه لديّ اعتقاد أنها ستصبح من أهم الشخصيات التي قدمتها على الإطلاق وأتوقع وأحلم أن يحبها الجمهور ويتفاعل معها بشكل إيجابي.

وأشارت درة إلى أنها تنتظر عرض أحدث تجاربها السينمائية من خلال فيلم «الكاهن»، الذي انتهت من تصويره منذ فترة، وهو من بطولة حسين فهمي، وإياد نصار، وفتحي عبد الوهاب، ومن تأليف محمد ناير، وإخراج عثمان أبولبن، وهو فيلم أعتبره نقلة مهمة بالنسبة لي وأجسد من خلاله كاركتر جديد عليها، قائم على الأكشن والتشويق في إطار مميز، وتتوقع أن يحقق إقبالاً جماهيرياً كبيراً، وينتمي الفيلم إلى نوعية أعمال الرعب في إطار من الإثارة والأكشن، حول جريمة قتل ويتم البحث حول القاتل طوال أحداث الفيلم.

يذكر أن أخر ظهور لـ «درة» كان في موسم رمضان 2021 بمسلسل «بين السماء والأرض» بطولة هاني سلامة، ومن تأليف إسلام حافظ وإخراج ماندو العدل.