قصة فنانة مصرية أعلنت وفاة شقيقها فوبخها وأحدث جدلاً



أحمد عاطف (القاهرة)

واجهت الفنانة المصرية بدرية طلبة حالة من الانتقادات اللاذعة على مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» بعدما حاولت الاحتفال بعقد قران ابنة شقيقها، فتسببت في أزمة عائلية بينها وبين شقيقها والد العروس.

الأزمة بدأت بعدما نشرت بدرية طلبة، عبر حسابها على «فيسبوك»، صورة لابنة شقيقها ووالدتها خلال الاحتفال بعقد القران. وكتبت أن شقيقها متوفى، متمنية لها الفرح والسعادة بوجود الأقارب في غياب والدها التي قالت إنه توفي، إلا أن دقائق وعلق شقيقها وليد طلبة، الذي قالت عنه إنه متوفى، وكشف عن أزمة عائلية تسببت في قيام شقيقته الفنانة بإعلان وفاته رغم أنه على قيد الحياة.

وأوضح وليد طلبة عدم حضوره عقد القران بسبب خلافات أسرية وقعت قبل عامين، مؤكداً أن «الجميع متوفين» بالنسبة إليه منذ أن «تركوا منزلهم قبل عامين».