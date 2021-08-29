مصر.. الأمن يكشف خدعة «السندويتشات بالمخدرات» وتوزيعها على الطرق

أحمد عاطف (القاهرة)

فى واقعة غريبة، كشف الأمن المصري عن حيلة جديدة لبيع وتوزيع المخدرات بطريقة مبتكرة عبر وضعها داخل سندويتشات على فئة السائقين على الطرق السريعة.

البداية كانت من فيديو تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي لشخص يؤكد أنه خلال قيادته سيارة نقل بطريق السويس الصحراوي فوجئ بشخص يقدم له ساندوتشين لكنه شك فى أمره ولم يتناولهما، واكتشف أنهما يحويان مواد مخدرة فنشر مقطع الفيديو لتوعية السائقين من الوقوع فى مثل هذا الفخ.

وتمكن الأمن المصري من الكشف عن هوية السائق الذى اتضح من التحقيق معه أنه فعل ذلك ليحصد مشاهدات فى السوشيال ميديا بهدف الربح بعد زيادة متابعيه، خاصة بعدما وضع أقراصاً خاصة بعلاج الصداع داخل الأطعمة ونشر مقطع الفيديو على أنها سندويتشات بالمخدرات، وتم عرضه على النيابة لاستكمال التحقيقات.