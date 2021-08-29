وفاة مناهض للكمامة بعد إصابته بكورونا

توفي أميركي اشتهر بقيادة مجموعة من المناهضين لقيود ارتداء الكمامة المرتبطة بالوباء وذلك إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت صحيفة «نيويورك ديلي نيوز» أن كاليب والاس، البالغ من العمر 30 عاماً، ترك ثلاثة أطفال وزوجته الحامل جيسيكا التي أعلنت وفاته عبر صفحة «GoFundMe» التي عرضت تفاصيل معركته مع مرض كوفيد-19، الناجم عن فيروس كورونا في الأسابيع القليلة الماضية.

وأفادت صحيفة «سان أنجيلو ستاندرد تايمز» بأن والاس ظل فاقداً للوعي منذ 8 أغسطس الجاري.

وساعد والاس في تنظيم «مسيرة الحرية» في 4 يوليو 2020، وهو تجمع، وُصف في ورقة دعاية له، بأنه احتجاج سلمي من جانب أشخاص «سئموا من سيطرة الحكومة على حياتنا»، حسبما ذكرت «ستاندرد تايمز».

كما أسس والاس «المدافعون عن الحرية في سان أنجلو»، وهي مجموعة «لتثقيف المواطنين وتمكينهم من اتخاذ خيارات مستنيرة فيما يتعلق بالسياسة المحلية وعلى مستوى الولاية والمستوى الوطني وتشجيعهم على المشاركة بنشاط في واجبهم لتأمين الحقوق المحمية دستورياً»، حسبما ذكرت صفحة المجموعة على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي.