مواصفات سيارة MG ZS 2022 في مصر

أحمد عاطف (القاهرة)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر صوراً ومعلومات للنسخة الأحدث من سيارات العلامة التجارية MG (ZS 2022) والمعروفة بكون العلامة إنجليزية الأصل وصينية المنشأ.

تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي، وتتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 10.9 ثانية، ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 5.8 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

تحتوي على الكثير من الكماليات كالوسائد الهوائية الجانبية، ومصابيح ضباب أمامية مع إضاءة نهارية LED، وحساسات ركن خلفية، وقضبان سقف، وجنوط رياضية 17 بوصة، وزجاج كهربائي أمامي وخلفي، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، كما دعمت بعدد 6 مكبرات صوتية وشاشة وسائط تعمل باللمس 8 بوصات.

كما أن السيارة مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سَعة 1500 سي سي، وينتج قوة 123 حصاناً، وعزم أقصى للدوران 135 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعي السرعات أوتوماتيك.

تتميز السيارة بوسائل الأمن والسلامة كالوسائد الهوائية الأمامية والجانبية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، وبرنامج التوازن الإلكتروني ESP، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، وحساسات ركن خلفية، وكاميرا خلفية.