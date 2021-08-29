أغرب حكم قضائي في مصر.. إعدام 4 آلاف بطة و500 دجاجة

أحمد شعبان (القاهرة)

أصدرت محكمة القضاء الإداري بمحافظة الإسكندرية، أغرب حكم قضائي في تاريخ القضاء المصري، حيث منح المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، الإدارة الطبية البيطرية الحق بإعدام 4 آلاف بطة، و500 دجاجة، كانت إحدى الأسر بقرية بمحافظة البحيرة تربيها في مكان خاص بمنزلها، بعد ما خلفته من فيروس إنفلونزا الطيور بعد اتصال الطيور المريضة بالأسرة، ما قد يصيب البشر بسلالة «H5N1».

كما أصدرت المحكمة حكماً تاريخياً نادراً، بمنح أجهزة الدولة الإدارية والطبية سلطات مطلقة في ظل ظروف الأوبئة العامة حفاظاً على النظام الصحي العام.

وأيّدت المحكمة قرار الحكومة المصرية، بإعدام الطيور الحاملة لفيروس إنفلونزا الطيور وإزالة العشش والحظائر المخصصة لتربية الطيور بالمنازل غير المرخصة، حرصاً لعدم انتشار فيروس المرض وحفاظاً على الصحة العامة، وأصبح هذا الحكم نهائياً وباتاً بعدم حصول الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا بشهادة من جدولها 2021.

وترجع وقائع القضية إلى لجوء إحدى الأسر المصرية بقرية بمحافظة البحيرة إلى محكمة دمنهور الابتدائية عام 2007، طالبة تعويضها بمبلغ 150 ألف جنيه، عن ما نفذته الإدارة الصحية مع الإدارة البيطرية، بإعدام الطيور التي كانت تربيها الأسرة، وكانت جميعها مصابة بإنفلونزا الطيور، على سند من الحفاظ على الصحة وخشية انتقال المرض للمواطنين.

وأكدت محكمة القضاء الإداري في حكمها النهائي، أنّ أجهزة الدولة الإدارية والطبية تتمتع بسلطات مطلقة في ظل ظروف الأوبئة العامة حفاظاً على النظام الصحي العام، وأنّه من حق الدولة وأجهزتها الطبية والإدارية في ظل ظروف الأوبئة العامة، التمتع بالإجراءات الاستثنائية دون التقيد باللوائح العادية، ففي أوقات الجائحة العالمية تحل المشروعية الاستثنائية بديلاً للعادية، درءاً للمخاطر وحفاظاً على النظام الصحي العام في المجتمع.