صورة تثير الجدل حول الفنان محمد فؤاد

شعبان بلال (القاهرة)

تصدر الفنان المصري محمد فؤاد، اليوم الأحد، الأكثر بحثاً على محرك البحث العالمي جوجل بعد تداول صورة «مفبركة» له يظهر فيها بشكل غريب.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنان محمد فؤاد، خلال الساعات الماضية أثارت ضجة كبيرة، وسخرية المتابعين، حيث ظهر فيها من إحدى الحفلات بوزن زائد وتسريحة شعر وهيئة مختلفة.

وشبه البعض الفنان محمد فؤاد بعد انتشار صورته بالفنان عبدالباسط حمودة، وآخرون شبهوه بالمطرب الشعبي الراحل شعبان عبد الرحيم، لكن تبين بعد ذلك أنها صورة «مفبركة» وتم إجراء تعديلات عليها.

وطرح محمد فؤاد منذ عدة أشهر أغنيته الجديدة «أحكي لك» عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، الأغنية من تأليف أسامة محرز وألحان وليد سعد.