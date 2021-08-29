مصر.. نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات تثير الجدل

شعبان بلال (القاهرة)

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، اليوم الأحد، عن المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات الحكومية، وسط حالة ترقب كبيرة من طلاب الثانوية العامة.

وسادت حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات من قبل وزير التعليم العالي المصري اليوم، نظراً لانخفاض معدلات القبول عن الأعوام الماضي بنسب كبيرة.

وقال وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار، إن الحد الأدنى للقبول بكلية الطب لعام 2021 وصل إلى 90.73% بمجموع 372 درجة، بمعدل انخفاض 7.8% عن العام السابق له، حيث استقبلت كليات الطب الطلاب من مجموع 404 درجات بنسبة 98.5%.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، أن الحد الأدنى بقبول كليات الصيدلة 88.53% أي بمعدل درجات 363 درجة، مقارنة بـ 98.5% أي بمعدل درجات 402 درجة في 2020، أي بمعدل انخفاض 9.51%، بينما الحد الأدنى للالتحاق بكلية بكليات العلاج الطبيعي 88.54%.

وأشار وزير التعليم العالي المصري إلى أن الحد الأدنى لدخول كليات الاقتصاد والعلوم السياسية من الشعبة الأدبية من مجموع 344 بنسبة 83.9%، والحد الأدنى لدخول كليات الألسن من الشعبة الأدبية كان من مجموع 331 بنسبة 80.73%، والحد الأدنى لدخول كليات الإعلام من الشعبة الأدبية كان من مجموع 326 بنسبة 79.45%.

وأضاف أن كليات الآثار من الشعبة الأدبية قبلت من مجموع 321 بنسبة 78.29%، والحد الأدنى لدخول كليات الفنون الجميلة من الشعبة الأدبية من مجموع 278 بنسبة 67.8%..

وحول موعد تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة، أكد وزير التعليم العالي المصري أن تنسيق المرحلة الثانية سيكون يوم الثلاثاء الموافق 31 أغسطس المقبل ومن المقرر أن تستمر 5 أيام.