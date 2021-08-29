مفتي مصر: الجماعات الإرهابية استغلت الفضاء الإلكتروني لتجنيد الشباب

أحمد شعبان (القاهرة)

أكد الدكتور شوقي علام مفتي مصر، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، أن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت ضرورة ملحة في وقتنا الحاضر لعدة اعتبارات، أولًا: لتحصين الشباب الذي لا يكاد يفارق هذه المواقع، ومن ناحية أخرى أن الجماعات الإرهابية وجدت في هذا الفضاء الإلكتروني فرصة سانحة وأكيدة لتجنيد الشباب والتأثير عليهم.

وأشار مفتي مصر خلال تصريحات إعلامية إلى أن تنظيم «داعش» الإرهابي في إحدى الإحصاءات نشر 90 ألف تويتة على موقع تويتر بـ 12 لغة، وهذا معناه أننا أمام تنظيم منظم يستخدم أدوات معينة للتأثير على الشباب، وأهم أدواته هي شبكات التواصل الاجتماعي.

وأضاف قائلاً: «المسؤولية كبيرة علينا، نحن المؤسسات الإفتائية، لمواجهة غزو الفضاء الإلكتروني، والتعامل معه بذكاء وأن نكون مؤثرين، وهذا التعامل بلا شك يحتاج لدراسات وأبحاث، وقد جلسنا مع متخصصين لنصل إلى كيفية دراسة نفسية هذا الإنسان المتطرف الذي نتعامل مع أفكاره».

وتابع المفتي: «إننا دائمًا نسعى إلى إيجاد موضع قدم لنا على كافة وسائل التواصل الاجتماعي، ومؤخرًا أنشأنا حسابًا على موقع «تيك توك» بعدما لاحظنا وجود عدد من الفتاوى الصوتية والأفكار الشاذة التي تنشر عبر هذا التطبيق».

ولفت «علام» إلى قيام دار الإفتاء بدراسة التعليقات التي ترد على منشورات صفحة دار الإفتاء المصرية، وقيام فريق متخصص بتصنيفها، منوهاً إلى أنه كثيرًا ما يتم استهداف الدار من خلال كتائب إلكترونية، خاصة عندما يتم نشر أي شيء يخص دعم الدولة الوطنية لتكوين رأي عام مضاد، قائلاً: «نحن نقف طويلًا عند أي آراء بناءة نصحح من خلالها المسار، وفكرة النقد البناء هامة وفكرة الوعي هامة أيضًا».

وأكد «علام» أن قضية الجهاد انحرف بها المتطرفون إلى تأويلات فاسدة وقلبوا الباطل حقًّا، ومن ثم خدعوا الكثير معهم في هذا الأمر، مضيفاً: وضعنا خطة لمواجهة هذه المفاهيم المغلوطة، بدأت من مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة، مرورًا بإطلاق مركز «سلام لدراسات التطرف»، وإطلاق موسوعة الانحرافات الفقهية لدى الجماعات الإرهابية، حيث وجدنا انحرافات كثيرة لدى الجماعات المتطرفة، مضيفاً: «لدينا نتاج فكري ومواد لمواجهة كافة هذه الانحرافات، من بينها الدليل المرجعي لمواجهة الفكر المتطرف».