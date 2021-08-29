بسمة بوسيل تتصدر الأكثر بحثاً بسبب تامر حسني

شعبان بلال (القاهرة)

تصدرت مصممة الأزياء الشهيرة والعالمية بسمة بوسيل، اليوم الأحد، قائمة الأكثر بحثاً في مصر على محرك البحث العالمي جوجل، بعد احتفالها بعيد ميلاده زوجها الفنان المصري تامر حسني بطريقة جديدة.

وصعدت بسمة بوسيل على المسرح أثناء حفلة للفنان تامر حسني، مساء أمس، وقدمت له تورتة عيد ميلاده وغنت له للمرة الأولى مع جمهوره أغنيته الشهيرة «كل سنة وانت طيب».

واختتم تامر حسني، مساء أمس السبت، حفلاته بالساحل الشمالي لعام 2021، وتميز هذا الحفل من حيث العروض التي يقدمها تامر على مسرحه، وتنوع أغنياته ما بين المبهج والحماسي والحزين والعاطفي، وكذلك شهد الحفلَ حضور جماهيري كبير، كما أشاد الحاضرون بتنظيم الحفل.

وتفاعل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في مصر مع مقطع الفيديو الذي انتشر لزوجة تامر حسني وهي تغني له احتفالاً بنجاحه وعيد ميلاده، معبرين عن إعجابهم بجمال العلاقة بين تامر حسني وزوجته.