مصر.. تنقية المساجد من أي إصدارات تتبنى فكراً متشدداً

شعبان بلال (القاهرة)

قررت وزارة الأوقاف المصرية تنقية المساجد من أي إصدارات، سواء كتب أو مجلات أو منشورات، تتبنى فكراً متشدداً أو تنتمي لأي جماعة متطرفة، في موعد أقصاه أسبوعان من تاريخه.

ووجهت وزارة الأوقاف بتشكيل لجان متخصصة لإعادة فحص أي مكتبات أو كتب أو مجلات أو منشورات بالمساجد، وتنقيتها من أي إصدارات تتبنى فكراً متشدداً أو تنتمي لأي جماعة متطرفة، مع إحالة كل متسبب أو مقصر في ذلك للتحقيق، والتنبيه العاجل المسجل كتابة بأخذ العلم على جميع الأئمة بعدم السماح بإدراج أي كتب بمكتبات المساجد دون تصريح من الإدارة العامة للإرشاد الديني بديوان عام الوزارة.

وأشارت الوزارة في منشور رسمي إلى ضرورة إزالة أي ملصقات مخالفة داخل المسجد أو خارجه، مع تكليف مسؤولي المديريات بالمحافظات بإحالة أي إمام توجد هذه الكتب أو المنشورات في المسجد القائم عليه أو يوجد به أي منشورات معلقة، سواء في لوحة أو غيرها، إلى التحقيق.