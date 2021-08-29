بيع مسدس قتل به «بيلي ذا كيد» بـ 6 ملايين دولار

بيعَ المسدس الذي أطلقت منه الرصاصة القاتلة لبيلي ذا كيد في الغرب الأميركي خلال القرن التاسع عشر بمبلغ 6,03 ملايين دولار في مزاد أقيم في لوس أنجليس، وهو مبلغ قياسي لسلاح ناري.

وأوضحت دار "بونهامز" للمزادات، إن هذا المسدس ببكرة من نوع "كولت" من عيار 44 كان من المتوقع أن يباع بما يتراوح بين مليوني دولار وثلاثة ملايين دولار.

ويعود المسدس إلى قائد الشرطة الشهير بات غاريت الذي تعقب المطلوب الشهير وأرداه في 14 يوليو 1881 في نيو مكسيكو. وقُتل "كيد" برصاصة في صدره عن عمر يناهز 21 عاماً.

وأكدت شركة المزادات أن هذه القطعة "من آثار إحدى أشهر القصص في الغرب الأميركي"، مشيرة إلى أن المسدس لا يزال في حالة "جيدة جداً".

وكان هنري مكارتي المعروف ببيلي ذا كيد وكذلك باسم وليام بوني من قطاع الطرق، وعرفت أعماله المسلحة شهرة واسعة جداً، وألهمت حياته كخارج عن القانون هوليوود. أما بات غاريت، وهو كذلك من شخصيات الغرب الأميركي الشهيرة، فتناولته أعمال عدة على الشاشتين الصغيرة والكبيرة.



