"إيدا" المرعب يعيد ذكرى «كاترينا» المدمر

ميامي (أ ف ب)

سارع أهالي المناطق الأكثر خطورة لمغادرة منازلهم واصطفوا في طوابير للتمون بالسلع الضرورية مع استعداد ولاية لويزيانا لوصول الإعصار إيدا الذي يتوقع أن يصبح عاصفة «شديدة الخطورة» من الفئة الرابعة لدى وصوله الولايات المتحدة في نهاية الأسبوع. وتوقعت هيئة الأرصاد الوطنية «مدا بحريا يهدد الأرواح» عندما يبلغ الإعصار اليابسة على سواحل لويزيانا وميسيسيبي، محذرة من «أضرار كارثية للرياح». والفئة هي ثاني أعلى مستوى على سلم سافير سيمبسون لقياس رياح الأعاصير والتي تبلغ أدنى سرعة لها 209 كلم بالساعة. وتخشى لويزيانا من تكرار ما حدث قبل 16 عاماً عندما ضرب الإعصار كاترينا أولا الولاية، وأغرق 80 بالمئة من نيو أورلينز وأودى بأكثر من 1800 شخص.