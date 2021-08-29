سارة الحفيتي.. «المبرمجة الصغيرة»

هناء الحمادي (أبوظبي)

تربت سارة الحفيتي منذ الصغر على روح التحدي، وشجعها أفراد أسرتها على تحقيق هدفها نحو التفوق منذ بداية مراحلها الدراسية، مما ساهم ذلك في تنظيم الوقت ورسم بداية مشوار تعليمي يتميز بالتفوق وبابتكارات ساهمت على تفوقها الأكاديمي منافسة زميلاتها في الكثير من المسابقات والأنشطة.

المبتكرة والمبرمجة سارة الحفيتي في الصف السادس في مدرسة الفجيرة للبنات حلقة 2، وهي عضوة في مجلس الطفل التابع لجمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية وخريجة برنامج المبرمج الإماراتي بامتياز، وعضوة في مجلس نحن نستعد للخمسين، وفي مجلس الشباب للقيادة والابتكار، وفي جمعية المخترعين الإماراتية، وفي مبادرة «الأبطال الرقميون».

وتقول عن ذلك: «لولا دعم أفراد أسرتي ما وصلت ولا حققت الكثير من الإنجازات التي أفتخر بها، فحبي لاكتشاف المعرفة والتطلع للمستقبل في الكثير من المجالات دفعني إلى التميز في العديد من المجالات العملية من إلقاء الشعر والقراءة والرسم، والعديد من الساعات التطوعية منذ الصغر، كما قدمت الورش والدورات المتخصصة في المحيط المدرسي أو التعلم عن بعد في مختلف المجالات، ومنها ورشة الديكوباج وورشة تصميم LOGO في مخيم تميزك تميزنا.

ابتكارات

وتشعر الطالبة سارة الحفيتي بالفخر، حيث استطاعت تقديم العديد من المشاريع الابتكارية التي فازت بها بمراكز متقدمة مثل مشروع «قارئ الألوان»، حيث حصدت المركز الأول بجائزة الإبداع الرقمي على مستوى الوطن العربي، وأنجزت فكرة عن «غسيل اليدين لمدة 20 ثانية لتجنب فيروس كورونا»، وحصدت عدة جوائز، منها المركز الأول بالذهبية في مخيم هيئة الاتصالات الافتراضي للابتكار الشتوي، والمركز الثالث في مسابقة أفضل ابتكار داعم لأصحاب الهمم بمعرض المواهب 2021 التابع لمؤسسة زايد العليا ممثلة في مركز غياثي الظفرة، والمركز الثالث بمعرض العباقرة 2021، وقد حصلت على لقب «أنت استثنائي» التابع للمؤتمر العلمي الدولي للابتكار، كما تم عرض المشروع في ملتقى روح الابتكار برعاية مجلس سيدات أعمال أم القيوين، وملتقى عقول من ذهب برعاية مدرسة الفجيرة للبنات حلقة 2، وفي ورشة عصف ذهني ابتكاري بمحكمة أم القيوين التابع لوزارة العدل.

رعاية الموهبة

وتضيف: «قدمت مشروع «مجسم مسبار الأمل» برمجته، بحيث يدور على مدار الكوكب الأحمر، ونلت المركز الأول الاستثنائي في مسابقة خارج الصندوق 2021 بمركز العين لرعاية الموهبة والتميز والمركز الأول في مسابقة أفضل مجسم لمسبار الأمل مدرسة الفجيرة للتعليم الأساسي حلقة ثانية، كما قدمت مشروع نظام الأمان في الحافلة المدرسية، وتم عرضه في ملتقى روح الابتكار لمجلس سيدات أعمال أم القيوين.

ولفتت الحفيتي إلى أن التحاقها ببرنامج المبرمج الإماراتي جعلها تبحر في البرمجة بشكل أكبر، حيث أوضحت أن الهدايا التي حصلت عليها من والدتها منذ الصغر غالباً ما تكون من روبوتات وحقائب إلكترونية، مثل اديسون والاوزوبت وكوزمو، كما وفر مخيم هيئة الاتصالات للابتكار الافتراضي مختبراً تقنياً في كل بيت حينها قامت بالبحث والقراءة في هذا المجال، ومعرفة الابتكارات والاختراعات، حتى قامت بابتكار العديد من المشاريع الابتكارية .