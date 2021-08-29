«حمدان بن محمد للتصوير» تنشر صور «الحنين إلى الماضي»

دبي (الاتحاد)

أعلنت الأمانة العامة لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، عن الفائزين بمسابقة إنستغرام لشهر يوليو 2021، والتي كان موضوعها «الحنين إلى الماضي». المسابقة شَهِدَت تفوّقاً خليجياً مُستحقاً، من خلال فوز المصورين الإماراتيّ «أحمد عبيد النقبي» والسعوديّ «فهد عبدالعزيز العودة»، بجانب قائمة فائزين ضمَّت أيضاً المصور الهنديّ «جانيش براساد» والإيرانيّ «أحمد صالحي». وسيحصل الفائزون الأربعة على الميدالية التقديرية الخاصة بالجائزة وستُنشَرُ صورهم وأسماؤهم على الحساب الرسمي للجائزة على إنستغرام HIPAae، وقد شَهِدَت مسابقة شهر يوليو استخدام الوسم HIPAContest_Nostalgia #.

وفي تصريحه عن الحدث، قال الأمين العام للجائزة، علي خليفة بن ثالث: الحنين لتفاصيل خاصة من الماضي هو عنوانٌ عريض تقاطَعَ معه الفنانون في كل الأجيال وأغلب مجالات الفنون إن لم يكن جميعها.. هذا الحنين له عبقٌ خاص يولِّدُ شعوراً محدداً ويحلو لأصحابه التعبير عنه بالعديد من الأساليب الفنية الإبداعية، وبالطبع الصور هنا تلعب دور «آلة الزمن» بنجاحٍ متكامل من خلال جمعنا بالمواقف والتفاصيل التي نشعر بالحنين لها.

وقال المصور الإماراتيّ أحمد عبيد النقبي: التقطتُ الصورة في مسافي - الفجيرة (الحصن القديم) في يناير 2021، حيث كان هدف الصورة هو إبراز التقاليد التراثية ونموذج بساطة الحياة القديمة في دولة الإمارات. وهذا فوزي الثاني في مسابقة إنستغرام الخاصة بـ«هيبا»، وسبق لي الفوز بالعديد من الجوائز من مسابقاتٍ دولية.

وأضاف المصور السعوديّ «فهد عبدالعزيز العودة»: التقطتُ الصورة في ترينيداد - كوبا، في يونيو من عام 2019، وقصتها أن هذا الرجل هو عسكريّ سابق ويحافظ على الميداليات الممنوحة له تكريماً لمشاركاته العسكرية ويفتخر بها.