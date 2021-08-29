6 نصائح للتمتع بشباب دائم

أبوظبي (الاتحاد)

الشيخوخة جزء طبيعي من الحياة، لكن يرغب الكثيرون في تقليل علامات التقدم في العمر بكل الطرق المتاحة، ويقدم موقع «Throne» بعض الخطوات التي يمكنها مساعدتنا على التمتع بصحة وشباب.

1- النظام الغذائي

يؤدي اتباع نظام غذائي غني بالأطعمة المسببة للالتهاب إلى تسريع عملية الشيخوخة، ومن الأطعمة التي تقلل الالتهاب الفواكه الطازجة، والخضروات الورقية، والدهون الصحية المتمثلة في أحماض «أوميغا 3»، أما الأطعمة التي تزيد من الالتهاب فتتمثل في السكر المكرر والدهون والكربوهيدرات وأحماض أوميغا 6 الدهنية بكميات كبيرة.

2- النشاط البدني

وجدت الأبحاث أن الجلوس الطويل أو أسلوب الحياة المستقر يرتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري والسرطان والموت المبكر.

خذ استراحة من الجلوس كل 30 دقيقة، وتحرك أكثر في مهامك اليومية وحاول ممارسة الرياضة ولا سيما التمارين الهوائية التي تجعلك تتنفس بشكل أقوى من المعتاد وتسرع ضربات قلبك.

3- النوم

يساعدك النوم الجيد على البقاء شاباً وإعادة شحن الجسم وإصلاح الخلايا، بل إن عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم يكون له عواقب صحية خطيرة، ويرتبط بخطر الإصابة بالاكتئاب والسمنة والالتهابات وأمراض القلب والوفاة المبكرة.

ضع جدولاً للذهاب إلى الفراش والاستيقاظ في وقت ثابت محدد، وتجنب التمارين الشاقة والضوء الساطع المنبعث من شاشات التلفاز وأجهزة الكمبيوتر والهواتف، كذلك تجنب الكافيين قبل النوم بفترة كافية، وحافظ على غرفة نومك هادئة وباردة لخلق بيئة مثالية للنوم العميق.

4- حماية البشرة

تحتوي أشعة الشمس على الأشعة فوق البنفسجية التي تسبب شيخوخة الجلد المبكرة وتزيد من خطر الإصابة بسرطان الجلد.

تجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة خلال أوقات الذروة، واحرص على وضع واقٍ من الشمس واسع الطيف يعاد كل يوم.

5- تجنب الإجهاد

يؤدي الاسترخاء إلى صحة أفضل، حيث إن الإجهاد المستمر وطويل الأمد يساهم في مشاكل صحية خطيرة تؤدي إلى الوفاة المبكرة.

ومن أهم النصائح لإدارة التوتر والتخلص من الإجهاد ممارسة التأمل وتنشيط الحياة الاجتماعية وممارسة الرياضة وتنمية الشعور بالامتنان.

6- الإقلاع عن التدخين

التدخين هو أحد أفضل الأشياء التي يمكنك القيام بها من أجل صحتك، حيث يعد التدخين أحد الأسباب الرئيسة للوفاة المبكرة.

ضع خطة للإقلاع عن التدخين حتى لو بشكل تدريجي، واستخدم الدواء الموصوف من الطبيب لتخفيض الرغبة الشديدة في النيكوتين.