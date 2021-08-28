قصة أول رجل أعمال مصري يقبل التعامل بالبيتكوين

أحمد عاطف (القاهرة)

أعلن أحد الفنادق المملوكة لرجل الأعمال المصري سميح ساويرس في سويسرا عزمه قبول نفقات نزلائه نظير إقامتهم في الفندق بالعملات الرقمية، لافتاً إلى أنه يقبل العملتين الرقميتين «بيتكوين» و«إيثريوم» ويدرس قبول عملات رقمية أخرى.

وحصل ساويرس على المواطنة الفخرية تقديراً لمجهوداته التنموية لدعم وتطوير مفهوم المدن المتكاملة في مدينة أندرمات «Andermatt»، وصدر القرار في مايو 2020، وتم توثيق شهادة المواطنة الفخرية مؤخراً بعد أن تأخرت بسبب جائحة الكورونا، وهو الشخص الأول غير السويسري الذي يحصل على تلك الشهادة، تقديراً لمساهمته الفعالة في تطوير قطاع المدن المتكاملة.

وبحسب بلومبرج، فإن الفندق ذا الخمس نجوم على بعد 110 كيلومترات من مدينة زيوريخ، وتصل تكلفة الإقامة به إلى آلاف الدولارات في الليلة الواحدة، منفتح على التقنيات الجديدة، وبدأ التفكير في التعامل بالعملات الرقمية قبل 4 سنوات.