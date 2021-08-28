رسالة مؤثرة من شقيق ياسمين عبد العزيز إليها في الخارج

أحمد عاطف (القاهرة)

في أحدث رسالة للفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز التى تستكمل علاجها خارج مصر وبالتحديد في سويسرا، حرص شقيقها وائل عبدالعزيز على طمأنة جمهورها على حالتها الصحية أولاً بأول بعد الأزمة الصحية الأخيرة، فنشر صورة قديمة لها خلال مرحلة الطفولة وألحق بها رسالة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وأوضح شقيق ياسمين عبدالعزيز أنه يتمنى عودتها سريعاً لحياتها الطبيعية بعد أزمتها الصحية، وكتب على «فيس بوك»: «يلا ارجعي وحشتينا» وكان الفنان المصري أحمد العوضي قد كشف أن ما حدث من تسيب وإهمال وتخاذل وتراخٍ في حالة زوجته ياسمين سوف يتحدث عنه لاحقاً، عقب التعافي التام لياسمين ومرور الأزمة الصحية على خير.