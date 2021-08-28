ريم سامي وطارق هيمن يتصدران مؤشرات البحث.. ما القصة؟

شعبان بلال (القاهرة)

تصدر رجل الأعمال المصري طارق هيمن مؤشرات البحث في الساعات الأخيرة بسبب خطبته من الفنانة المصرية ريم سامي، شقيقة المخرج محمد سامي.

وحرص رواد مواقع التواصل الاجتماعي على التعرف على الشخص الذي ستتوجه الفنانة الشابة التي قدمت آخر أدوراها في مسلسل نسل الأغراب الذي عرض رمضان الماضي، فبحثوا عنه لآلاف المرات للتعرف على هذه الشخصية العامة.

وحضر الحفل أقارب العروسين ومن بينهم الدكتور سامي عبد العزيز، والد العروس، ووالدتها الدكتورة د.صبورة السيد عضو مجلس النواب، وارتدت العروس فستاناً أبيض بسيطاً.

وأقيم الحفل بالساحل الشمالي المصري وحضره العديد من نجوم الفن من أصدقاء ريم سامي وشقيقها المخرج، ومن بينهم إدوارد، وأحمد زاهر، ومي عمر زوجة المخرج محمد سامي، فضلًا عن الفنان ماجد المصري، إلهام شاهين والإعلامية المصرية بوسي شلبي.

وحرصت مي عمر، بطلة مسلسل لؤلؤ على تقديم بعض الأغنيات التي قدمتها خلال مسلسلها الشهير، وبطريقة بلاي باك قدمت أغنية «إن جيت للحق» وغنتها برفقة الفنان المصري أكرم حسني الذي قدمها معها في المسلسل، ولكن الصوت الأصلي للأغنية كان بأداء المطربة نورا عبد السلام.

كما قدم الثنائي أغنية «لو كنت» التي قدمها أكرم حسني برفقة هيفاء وهبي مؤخرًا وحققت نجاحًا واسعًا، وكان من المقرر أن تحضر هيفاء وهبي إلى الحفل ولكن تعذر ذلك بسبب حضورها لحفل آخر.