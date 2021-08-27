تسجيل إصابة غزلان بكورونا لأول مرة في العالم

قالت الحكومة الأميركية، الجمعة، إنها سجلت أول إصابات في العالم لغزلان بمرض كوفيد-19 ليضاف الغزال إلى قائمة الحيوانات التي ثبتت إيجابية إصابتها بالمرض.

وجاء في بيان أن وزارة الزراعة الأميركية سجلت الإصابات بفيروس (سارس-كوف-2) الذي يسبب مرض كوفيد-19 في الغزال البري أبيض الذيل في ولاية أوهايو.

وقالت ليندساي كول، المتحدثة باسم وزارة الزراعة الأميركية في رسالة بالبريد الإلكتروني لرويترز "لا نعرف كيف تعرضت الغزلان لسارس-كوف-2... من الممكن أنها تعرضت له من خلال البشر أو البيئة أو غزلان أخرى أو حيوانات أخرى".

وسبق أن سجلت وزارة الزراعة الأميركية إصابة حيوانات بكوفيد-19 من بينها كلاب وقطط ونمور وأسود وفهود جليدية وثعالب مائية وغوريلات وحيوان المينك.