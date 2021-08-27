قالت الحكومة الأميركية، الجمعة، إنها سجلت أول إصابات في العالم لغزلان بمرض كوفيد-19 ليضاف الغزال إلى قائمة الحيوانات التي ثبتت إيجابية إصابتها بالمرض.
وجاء في بيان أن وزارة الزراعة الأميركية سجلت الإصابات بفيروس (سارس-كوف-2) الذي يسبب مرض كوفيد-19 في الغزال البري أبيض الذيل في ولاية أوهايو.
وقالت ليندساي كول، المتحدثة باسم وزارة الزراعة الأميركية في رسالة بالبريد الإلكتروني لرويترز "لا نعرف كيف تعرضت الغزلان لسارس-كوف-2... من الممكن أنها تعرضت له من خلال البشر أو البيئة أو غزلان أخرى أو حيوانات أخرى".
وسبق أن سجلت وزارة الزراعة الأميركية إصابة حيوانات بكوفيد-19 من بينها كلاب وقطط ونمور وأسود وفهود جليدية وثعالب مائية وغوريلات وحيوان المينك.
تسجيل إصابة غزلان بكورونا لأول مرة في العالم
قالت الحكومة الأميركية، الجمعة، إنها سجلت أول إصابات في العالم لغزلان بمرض كوفيد-19 ليضاف الغزال إلى قائمة الحيوانات التي ثبتت إيجابية إصابتها بالمرض.
المصدر: آ ف ب