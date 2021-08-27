الشهرة.. ماذا فعلت بأسماء الفنانين؟

سعيد ياسين (القاهرة)

تختلف الأسماء الحقيقية لغالبية الفنانين والفنانات العرب، ويحمل بعضها غرابة شديدة تختلف تماماً عن أسماء الشهرة التي عرفوا بها بين الجماهير.

ورغم أن العديد منهم بدأوا مشاويرهم الفنية بأسمائهم الحقيقية، إلا أنهم سرعان ما غيروها إما من تلقاء أنفسهم، أو نزولاً على رغبات المنتجين والمخرجين والنقاد.

نور الشريف

وقالت الفنانة بوسي: إن اسم زوجها الراحل نور الشريف الحقيقي «محمد جابر محمد عبدالله»، وسعى في بدايته الفنية لتغييره أكثر من مرة وقد اختاره أساتذته أثناء دراسته بالمعهد العالي للفنون المسرحية ليشارك في العرض المسرحي «روميو وجولييت»، وأخبروه بأن اسمه ليس سهلاً على السمع، فاختار اسم «نور» الذي كان جده يرغب في تسميته به، وعرف به بين أقاربه. وأضاف اسم «الشريف» بسبب محبة شقيقته للنجم العالمي عمر الشريف، ومن بعدها اشتهر باسم نور الشريف.

عبد الحليم حافظ

ظل يحمل اسم عبدالحليم علي إسماعيل شبانة منذ مولده العام 1921، حتى اعتمد مطرباً في الإذاعة العام 1951، بعدما اكتشفه الإذاعي حافظ عبدالوهاب.

وكشف العندليب في بعض حواراته عن أن حافظ عبدالوهاب كان بمثابة الأب الروحي له وطلب منه على استحياء، أن يعطيه اسمه، ليعرفه الجمهور باسم عبدالحليم حافظ، بدلاً من عبدالحليم شبانة.

ليلى طاهر

وقالت الفنانة ليلى طاهر: إن المنتج رمسيس نجيب الذي شاهدها في فريق التمثيل في الجامعة، اختار اسمها الفني من رواية ليوسف السباعي، بعدما أقنعنها بأن اسمها الحقيقي «شيرويت مصطفى إبراهيم فهمي» لا يتناسب مع النجومية.

وأشارت إلى أنها وافقت عليه لحبها للفنانة ليلى مراد، وأوضحت أن اسمها الحقيقي كان يسبب لها الحرج في بداية كل عام دراسي عندما كان يخطئ المعلمون في نطقه، وهو ما كان سبباً في موافقتها على تغيير اسمها فنياً.

لبلبة

أما الفنانة لبلبة واسمها الحقيقي «ينوشاكا مانول كوبليان»، فقالت إن شهرتها باسم لبلبة ظهر منذ كان عمرها 5 سنوات، حيث كانت ترقص وتمثل وتقلد أفراد أسرتها وأقاربها.

ثم شاركت في مسابقة فنية وشاهدها المخرج نيازي مصطفى وأعجب بموهبتها، وأراد أن يختار لها اسماً فنياً، وسأل المؤلف أبو السعود الإبياري الذي أطلق عليها اسم «لبلبة» من كثرة حديثها بسرعة.

شادية

وأشارر الناقد طارق الشناوي إلى أن الاسم الحقيقي للفنانة شادية، هو فاطمة أحمد كمال الدين محمد شاكر، واختارت في البداية «هدى» كاسم فني لها، وتعاقدت به على بعض الأفلام.

وأثناء ذهابها إلى عيد ميلاد صديقة لها تسمى «شادية»، أعجبت باسمها، فقررت أن يكون اسمها الفني.

سوسن بدر

وكشفت سوسن بدر، عن اسمها الحقيقي سوزان أحمد بدر الدين أبو طالب، واختار المخرج شادي عبدالسلام، لها اسمها الفني، بداعي أن اسم «سوزان» كان يوحي بأنه أجنبي، وطلبت منه أن تحتفظ باسم والدها بدر.

مي عز الدين

وأكدت مي عز الدين، واسمها الحقيقي ماهيتاب حسين عز الدين، أنها بدأت مشوارها الفني باسم «ماهيتاب» وظهرت به على الساحة، ثم قامت بتغييره إلى «مي» عملا بنصيحة محمد فؤاد عندما رشحها لمشاركته فيلم «رحلة حب»، بداعي أن «ماهيتاب» ثقيل على الجمهور.

عمر الشريف

اسمه الحقيقي ميشيل ديمتري شلهوب، واختار اسمه الفني المخرج يوسف شاهين، وعندما سألته فاتن حمامة عن اسمه، اعتقدت أنه أجنبي، فأخبرها بأنه من الإسكندرية، وتم اختيار عمر الشريف ليكون اسمه الفني.

الأسماء والنجومية

واتخذ بعض الفنانين أسماء شهرة لعدم مناسبة أسمائهم للنجومية، ولغرابتها على الجمهور، ومن هؤلاء الشحرورة صباح، واسمها الحقيقي «جانيت جرجس فغالي».

وهدى سلطان غيّرت اسمها الحقيقي بهيجة عبدالسلام عبدالعال الحو، واختارت بوسي اسمها الفني بدلاً من صافيناز مصطفى قدري.. أما «وسام رضا إسماعيل»، فاختارت اسم زينة، لأنها عندما كانت في الجامعة جاء له خطاب تجنيد، فأثبتت أنها بنت وليست ولداً.. واختارت روبي اسمها بدلاً من رانيا حسين، ويسرا بدلاً من سيفين حافظ نسيم.

صعوبة الاسم

بسبب صعوبة اسمها على الجمهور اختارت الفنانة اللبنانية ماريان فيليب أبي حبيب، اسم نور اسم شهرة لها، بدلاً من اسمها الحقيقي.. وقامت عطيات عبده عبدالفتاح بتغيير اسمها إلى فيفي عبده، وتكرر الأمر مع عواطف محمد عجمي التي غيرت اسمها إلى نجوى فؤاد.