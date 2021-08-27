كيف تستأنف العمل بسلاسة بعد الإجازة؟

برلين (د ب أ)

قال باحثون إن هناك طرقاً لجعل الشعور بالعطلة يستمر لفترة أطول ما يعني ضمان أن يكون عبء العمل خفيفاً نسبياً في اليوم الأول، بالإضافة إلى العودة بسلاسة إلى العمل مبكراً. على سبيل المثال، يمكن أن يمنح المرء نفسه فترة تتراوح بين يومين إلى ثلاثة أيام، لتكون بمثابة فترة انتقالية في المنزل، بينما يكون مازال في إجازة. كما أن هناك طريقة أخرى للتخلص من ضغوط العمل، وهي تفعيل خاصية الرد التلقائي عبر البريد الإلكتروني لمدة يوم أو يومين بعد العودة إلى المنزل، مع اختيار المهام بعناية حتى لا تجد نفسك غارقاً في حالة من التوتر فجأة.