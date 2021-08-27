توم كروز في «مهمة مستحيلة» جديدة

لاس فيغاس (الولايات المتحدة) (أ ف ب)

أحدث توم كروز ضجة الخميس، خلال مهرجان «سينماكون» في لاس فيغاس بكشفه النقاب عن المشاهد الأولى من فيلمه المرتقب جداً «ميشن: إمبوسيبل 7»، الجزء الجديد من سلسلة أفلام «المهمة المستحيلة»، وفيه يؤدي حركة مخاطرة مذهلة تتمثل في قفزة في الفراغ على دراجة نارية تسير بأقصى سرعة. وقال كروز (59 عاماً) خلال تناوله هذه المخاطرة في مداخلة قصيرة نظمتها استوديوهات «باراماونت» بتقنية الفيديو متوجهاً إلى أصحاب دور السينما ،خلال اجتماعهم السنوي «إنه أخطر شيء جربته على الإطلاق». وأضاف «نعمل على ذلك منذ سنوات»، موضحاً أن المشهد عبارة عن «قفزة بدراجة نارية من جرف تليها قفزة +بايس جامبينغ+» من مرتفع بوساطة مظلة هبوط. وأضاف «أردت أن أفعل ذلك منذ أن كنت صغيراً».