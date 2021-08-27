أول تعليق من محمد رمضان بعد أزمة الدكتوراه الفخرية

شعبان بلال (القاهرة)

بعد الانتقادات التي تعرض لها بسبب الدكتوراه الفخرية، نشر الفنان المصري الشاب محمد رمضان، اليوم الجمعة، صورة تجمعه بابنه في طائرة، كرد غير مباشر على أزمته الأخيرة.

وعلق محمد رمضان على الصورة، التي نشرها على حسابه على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي قائلا: "جمعة مباركة. لا أنظر خلفي إلا لالتقاط صورة".

كان الفنان الشاب أعلن، أمس الخميس، حصوله على الدكتوراه الفخرية من المركز الثقافي الألماني في لبنان، ما أثار استغراب الكثيرين في مصر.

واستدعى ذلك تدخل السفارة الألمانية في القاهرة التي أكدت عدم وجود صلة بين هذا المركز وألمانيا.

وفي سياق متصل، أصدرت نقابة الممثلين في لبنان بياناً أكدت فيه أنها لم تشارك من قريب أو من بعيد في تكريم محمد رمضان خلال مهرجان يحمل اسم "أفضل الدولية" أقيم في لبنان.

وأضافت النقابة أنها "على مدار التاريخ، لم تمنح أي فنان أي لقب"، وترفض أن "يتم الزج باسمها وتاريخها في مواضيع سطحية".