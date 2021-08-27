شاب يقتل ابنة خالته لسبب غريب

أحمد عاطف (القاهرة)

شهدت مصر حادثة قاسية، حيث قتل أحد الشباب ابنة خاله التي لم تتخط الحادية عشرة من عمرها، بعد أن فشل في الاعتداء عليها جنسياً.

ووقعت الجريمة في محافظة قنا جنوبي مصر، بعد أن استدرج قريبته التي تدعى ريتاج، وحاول الاعتداء عليها جنسياً في منطقة زراعات، لكنه لم يفلح في ذلك فتخلص منها خوفاً من الفضيحة. وبعدما ألقت قوات الشرطة المصرية القبض عليه، اعترف بتفاصيل جريمته، فقد كانت ابنة خاله في إحدى حفلات الزفاف، وعندما رآها قرر التعدي عليها في إحدى المناطق الزراعية الفارغة، لكنها حاولت الهرب وقاومته وصرخت بشدة، فخاف أن يفتضح أمره فكتم أنفسها حتى الموت. وقررت الشرطة المصرية حبس المتهم على ذمة التحقيقات ونقل جثة الطفلة إلى المستشفى.



