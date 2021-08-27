ميزة جديدة يتيحها «سناب شات».. تعرف عليها

شعبان بلال (القاهرة)

يُتيح تطبيق التواصل الاجتماعي «سناب شات»، ميزة جديدة يُمكن من خلالها تحديد العالم الحقيقي من حولك، مثل تحديد الملابس المماثلة وسلالات الكلاب والنباتات والسيارات. وأطلق تطبيق «SNAPCHAT» على الميزة الجديدة اسم «Scan»، ويتم وضعها في المقدمة وفي المنتصف كاميرا التطبيق، مما يتيح لها تحديد مجموعة من الأشياء في العالم الحقيقي، مثل الملابس أو سلالات الكلاب، لتصبح الشركة ليس مجرد تطبيق مراسلة، ولكن محرك بحث مرئي.

وبحسب موقع the verge فإن إتاحة مثل هذه الميزات تسبب في آثار كبيرة على كيفية تفاعل ما يقرب من 300 مليون مستخدم يوميًا مع التطبيق، مضيفا أن أكثر من 170 مليون شخص يستخدمون بالفعل المسح الضوئي مرة واحدة على الأقل شهريًا، وذلك كان ذلك قبل وضعه في المقدمة وفي المنتصف على الكاميرا كما هو الحال الآن. والإصدار الأخير من Scan، الذي استعرضته Snap في مؤتمر المطورين الخاص به في وقت سابق من هذا العام، يمكنه الكشف عن سلالات الكلاب والنباتات والنبيذ والسيارات ومعلومات التغذية الغذائية.