هشام عباس يطالب جمهوره بالدعاء لابنه.. والسبب!

أحمد عاطف (القاهرة)

كشف المطرب المصري هشام عباس عن إصابته بفيروس كورونا خلال الفترة الماضية وعزله بأحد المستشفىيات لمدة 13 يوم واصفا الأمر بالكابوس. وطالب هشام عباس خلال حفل مهرجان محكى القلعة بدورتها ال 29 فى القاهرة، الدعاء لنجله قائلا: «ابني لسه نازل شغل إمبارح ادعوله».

يذكر أن المطرب هشام عباس قد طرح مؤخراً أحدث أغانيه على منصة «يوتيوب» والتى تحمل اسم «سهرانين الليل».

ويشارك مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء مجموعة من نجوم الغناء والعزف وأشهر الفرق الغنائية والموسيقية فى مصر والوطن العربى هم على الحجار، هانى شاكر، هشام عباس، مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم وفرقته، محمد الحلو، نادية مصطفى، أحمد جمال، مى فاروق، أحمد عفت، الشيخ ياسين التهامى، محمد حسن، طارق العربى طرقان وأبناؤه، كارمن سليمان، هشام عباس، محمد محسن، جنات، نسمة محجوب، دينا الوديدي، لينا شامميان.



