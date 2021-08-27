جهات رسمية تكشف حقيقة دكتوراه محمد رمضان

بعد الجدل الواسع الذي، أحدثه إعلان الفنان المصري محمد رمضان عن حصوله على الدكتوراه الفخرية في التمثيل والأداء الغنائي من قبل وزير الثقافة اللبناني ونقيب الموسيقيين، وكذلك نقيب الممثلين في لبنان، كما أعلن حصوله على لقب "سفير الشباب العربي" من "المركز الثقافي الألماني" في لبنان، أصدرت نقابة الممثلين في لبنان بياناً أكدت فيه أنها لم تشارك في تكريم محمد رمضان خلال مهرجان يحمل اسم "أفضل الدولية" أقيم في كازينو لبنان من قريب أو من بعيد.

وقالت النقابة أنها "على مدار التاريخ لم تمنح أي فنان أي لقب"، وترفض أن "يتم الزج باسمها وتاريخها في مواضيع سطحية"، وفقا لموقع العربية.

وعلى الصعيد نفسه، قالت السفارة الألمانية بالقاهرة عبر صفحتها الرسمية في "فيسبوك"، إنه ليس كل ما يحمل اسم "الألماني" تكون له صفة رسمية بألمانيا، مؤكدة أن ما يسمى بـ"المركز الثقافي الألماني في لبنان" لا علاقة له بالحكومة الألمانية.

وانتشرت تصريحات منسوبة إلى فريد بوسعيد رئيس نقابة محترفي الموسيقى بلبنان تؤكد أن النقابة "لا علاقة لها بتكريم محمد رمضان ومنحه الألقاب"، خاصة أن النقابة "ليس من حقها منح أي لقب لأي فنان".

وفي ظل الجدل الذي حدث، لم يعلق محمد رمضان على الأمر، واكتفى بنشر مقطع فيديو جديد له أثناء مشاركته في وضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لضحايا انفجار مرفأ بيروت من الدفاع المدني اللبناني.