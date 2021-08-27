7 مشروبات لها "مفعول السحر" لإنقاص الوزن!

رغم عدم وجود مشروب سحري لإنقاص الوزن، إلا أن بعض المشروبات تبقيك في حالة شبع لفترة أطول، ما قد يكون له تأثير كبير في تعزيز عملية التمثيل الغذائي لديك حتى تتمكن من حرق السعرات الحرارية بكفاءة أكبر، وفقا لتقرير نشره موقع "سكاي نيوز".

وإليك بعض أفضل المشروبات إذا كنت تحاول إنقاص الوزن.

الماء

تقول كريستين غيليسبي آر دي، طبيبة دعم التغذية المعتمدة في شركة "أوبشن كار هيلث" إن الماء ليس خاليا من السعرات الحرارية فحسب، بل إنه يشعرنا أيضا بالشبع حتى لا نفرط في تناول الطعام، وفقا لـ"بزنس إنسايدر".

كما وجدت مراجعة أجريت عام 2019 أن زيادة تناول الماء ارتبطت بفقدان متوسط ​​قدره 5.15 بالمئة في وزن الجسم.

الشاي الأخضر

تقول غيليسبي إن الشاي الأخضر يحتوي على مادة الكاتيكين والكافيين، وهما مركبان قد يعززان عملية التمثيل الغذائي.

وتشير الأبحاث إلى أن مادة الكافيين، قد تساعد في حرق الدهون وزيادة عدد السعرات الحرارية التي تحرقها أثناء الراحة.

ووجدت دراسة أن تناول مزيج الشاي الأخضر مع 150 ملليغرام من الكافيين لمدة 3 أشهر كان مرتبطا بزيادة فقدان الوزن وفقدان الدهون، بالإضافة إلى انخفاض أكبر في محيط الخصر، مقارنة بمن شربوا دواء وهميا.

الشاي الأسود

الشاي الأسود مليء بمضادات الأكسدة، وخاصة البوليفينول، والتي تقلل من خطر الإصابة بالسمنة.

الفطر الهندي

الفطر الهندي هو مشروب ألبان مخمر يحتوي على ما يصل إلى 61 سلالة من البروبيوتيكات الصحية للأمعاء.

مخفوق البروتين

ثبت أن مساحيق البروتين، مثل بروتين مصل اللبن وبروتين الصويا وبروتين بياض البيض وبروتين الكازين وبروتين البازلاء تساعد في إنقاص الوزن، وذلك لأن البروتين الموجود في مخفوق البروتين يجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول ويستهلك أيضا المزيد من الطاقة ليهضمها جسمك، لذلك تحرق المزيد من السعرات الحرارية.

القهوة السوداء

ثبت أن شرب القهوة يقلل من الشهية وتناول السعرات الحرارية على مدار اليوم ولكنه يزيد أيضا من عدد السعرات الحرارية التي تحرقها أثناء الراحة.

خل التفاح

حمض الخليك، المكون النشط في خل التفاح، يعزز عملية التمثيل الغذائي ويقلل الشهية، وفقا لغيليسبي.

وبالإضافة إلى ذلك، قد يبطئ من معدل إفراغ الطعام من المعدة، وبالتالي يجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول.

ويمكن أن تجرب خلط 1 إلى 2 ملاعق كبيرة من خل التفاح في كوب واحد من الماء وشربه يوميا، كما تقول غيليسبي، وهذا ما قد يمنع تآكل مينا الأسنان بسبب الحمض.