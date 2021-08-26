7 نصائح لخسارة الدهون

ترجمة عزة يوسف

قدم تقرير صحي نشره موقع «Reader Digest» نصائح للمساعدة في تسريع عملية التمثيل الغذائي لتحقيق أمل أي فتاة أو شاب ممن يعانون الدهون الزائدة ويرغبون في تخفيف أوزانهم:

ماء أكثر:

إذا كنتِ ترغبين في تسريع تمثيلك الغذائي، تأكدي من حصولِك على كمية كافية من المياه كل يوم، ليس فقط للحفاظ على ترطيب بشرتك أو عدم تناول كميات زائدة من الطعام، بل كشفت الدراسات عن أن شرب الماء يمكنه بالفعل أن يؤدي إلى فقدان الوزن لأنه يزيد من معدل التمثيل الغذائي.

زيادة البروتين:

تناول كمية كافية من البروتين في كل وجبة من العوامل الأساسية للحفاظ على معدل التمثيل الغذائي السريع، وقد أكدت الدراسات أن النظام الغذائي الغني بنسبة بروتين عالية يجعلكِ تشعرين بأنكِ أكثر شبعاً بعد الأكل، ويساعدكِ على الحفاظ على كتلة عضلية خالية من الدهون.

النوم الجيد:

الحصول على قدر وافٍ من النوم ليلاً من الأمور المهمة للتمثيل الغذائي الصحي، فعدم الحصول على قدر كافٍ من النوم من شأنه أن يؤثر بالسلب على مستويات هرموني الليبتين والغريلين المسؤولين عن تنظيم الشهية.

الضوء الأزرق:

يوصي الخبراء بإبعاد أجهزة الأشعة الزرقاء مثل الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية والحواسب المحمولة قبل النوم بساعة على الأقل لتحسين جودة النوم، إلا أن الدراسات أظهرت أيضاً أن التعرض للضوء الأزرق ليلاً يمكن أن يقلل من معدل التمثيل الغذائي.

القهوة والشاي:

يمكن أن يزيد الكافيين الموجود في القهوة من تمثيلك الغذائي حتى ثمانية في المئة، وكذلك الشاي الأخضر بسبب ما يحتويه من مضادات الأكسدة.

الإفطار:

اختيار كوب من الحبوب السكرية بدلاً من طبق البيض في الصباح من شأنه أن يقلل من معدل تمثيلك الغذائي طوال اليوم.

تحركي كثيراً:

يؤدي الجلوس على المكتب لفترات طويلة إلى تراكم الدهون بالجسم؛ لذا يجب الوقوف بين الحين والآخر أو التأكد من أنكِ لا تقضي يوم العمل الكامل في وضع الجلوس.