5 مشاكل تواجه الآباء مع الأبناء

أبوظبي (الاتحاد)

يرغب الجميع في أن ينجحوا في تربية أطفالهم ليصبحوا ناضجين وسعداء، ولكن قد يكون تحقيق ذلك صعباً في ظل المشاكل التي يواجهها الوالدان مع الجيل الجديد، وتتضمنها تقرير أسري أعده موقع «The Savvy Couple» وقدم 5 نصائح للمساعدة:

1- تهدئة الغضب

نوبات الغضب طريقة الطفل الصغير ليُظهر انزعاجه لسبب ما، وقد يلجأ الأطفال إلى حبس أنفاسهم أو الصراخ، لأنهم لا يعرفون كيفية التعبير عن أنفسهم بطريقة أخرى.

وأفضل نصيحة للوالدين عند التعامل مع نوبات غضب الأطفال التزام الهدوء حتى ينتهي الطفل من نوبته، أو محاولة إلهائه بأشياء أخرى، ولكن لا تكافئه على السلوك السيئ بمنحه ما يريد، فإذا قمت بذلك، فستثبت له أن نوبات الغضب طريقة للحصول على ما يريد.

2- عدم الاحترام

عندما يكبر الأطفال، يشعرون بالحاجة إلى ممارسة استقلاليتهم، ويتجلى ذلك في العديد من السلوكيات التي تنم عن عدم الاحترام لوالديهم أو للكبار.

لذلك تحلى بالهدوء، واختر كلماتك بعناية وحاول أن تظل لطيفاً، واشرح له أن أسلوبه غير ملائم.

3- تصرفات عدوانية

لجوء الأطفال إلى العنف الجسدي من أكثر المشاهد المزعجة ويسبب الإحراج في الأماكن العامة.

ويمكنك علاج تصرفات طفلك من خلال التحدث إليه، وسؤاله عن سبب شعوره بالغضب وما يمكنك فعله لمساعدته، حيث قد يغير سلوكه عندما يدرك أنه يحظى بالاهتمام.

4- إدمان الأجهزة الذكية

يمكن أن تكون الأجهزة الذكية مفيدة في الحصول على معلومات سريعة والبقاء على تواصل مع أفراد العائلة والأصدقاء، إلا أنه سرعان ما يصبح الأطفال مدمنين على تصفح هواتفهم. ويمكنك مساعدة طفلك على استخدام الهاتف بشكل صحي، من خلال تعليمه متى يكون الوقت مناسباً للتحقق من هاتفه وتخصيص بعض الوقت الخالي من التكنولوجيا يومياً.

5- أصدقاء السوء

عندما يبدأ الطفل في النضج وتكوين صداقات بمفرده، لن يكون جميع الأشخاص الذين يدخلون إلى حياته جيدين.

تحدث مع أطفالك حول خطورة الصداقات السامة، وانصحهم بضرورة اختيار أصدقائهم بعناية، مع الحرص على التعرف عليهم دون فتح حوار تصادمي حول هؤلاء الأصدقاء.