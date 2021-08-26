ماذا قالوا عن المرأة؟

لكبيرة التونسي (أبوظبي)

استطاعت المرأة الإماراتية أن تسجل حضورها الفاعل في مختلف الميادين، حتى لمع نجمها محلياً وعالمياً، وحققت إنجازات استثنائية، خطت بها خطوات تاريخية مشرفة، لعبت دوراً مهماً في التنمية، مستثمرة بذلك كل السبل والفرص التي منحتها الدولة والقيادة الرشيدة لتعليمها وإعدادها وتمكينها وتأهليها لتصبح قوة مؤثرة في ساحات العمل والإنتاج والاقتصاد الوطني، لتنهض بدور ملحوظ في المشاريع على اختلاف مستوياتها من الصغيرة للمتوسطة والكبيرة، مما جعلها محط إعجاب وتقدير الجميع، وأولهم الرجل الذي يقف احتراماً وتقديراً لها لما تقوم به في سبيل دعم عجلة التنمية، دون أن تنسى دورها الحيوي والرئيسي في دعم الأسرة وتنشئة الأجيال.

تعبيراً عن أهمية دور المرأة في المجتمع على مختلف الصعد، أشار مجموعة من الشخصيات من الرجال إلى أن المرأة الإماراتية تعيش عصرها الذهبي، مؤكدين أهمية دعم قيادة دولة الإمارات التي ركزت على الدور المؤثر للمرأة في التنمية، مما أسهم في الوصول بدولة الإمارات إلى المراكز الأولى عالمياً في مختلف مجالات وتعزيز ريادة المرأة، موضحين أن تمكينها يجسد هذا التوجه، ويسهم في فتح فرص وإمكانات جديدة للمرأة الإماراتية للمشاركة الفاعلة في بناء المستقبل إلى أن وصلت إلى الفضاء، محققة بذلك خطوات غير مسبوقة في العالم العربي والدولي، موضحين أن المرأة هي المدرسة، وهي استقرار الأسرة وسند المجتمع ودرعه، ومن دونها يختل توازن الحياة، مشيرين إلى أن الدعم والمساندة والإيمان المطلق بدور المرأة وقدراتها في مسيرة التنمية والنهضة الشاملة من جانب القيادة الرشيدة، جعلت المرأة الإماراتية شريكاً أساسياً في ما تشهده الدولة من إنجازات.

قال الدكتور عبداللطيف العزعزي الرئيس التنفيذي لمركز التميز للتدريب والاستشارات الإدارية والتطوير: إن المرأة الإماراتية سجلت حضوراً قوياً في مختلف المجالات، بحيث إنه لا يكاد يوجد إنجاز في الدولة ولا بصمة محلية وعالمية، ولا جائزة وتقدم ولا نجاح وفكرة إبداعية جديدة وابتكار، إلا ونجد لشقائق النعمان وجود جميل ساهم في صناعته وتحقيقه، وأكد العزعزي أن المرأة الإماراتية أخذت دورها في المجتمع ولعبت بعض الأدوار المهمة وفق الإمكانات والفرص المتاحة في بداية الاتحاد، ثم أخذت عجلة الاهتمام تتجسد، بدفع عجلة تقدم المرأة الإماراتية وأخذ دورها في المجتمع بصورة تليق بها وبمهاراتها وقدراتها.

عبداللطيف العزعزي

إثبات الذات

وأضاف العزعزي، أن المرأة برغبة صادقة وإرادة فولادية ترجمت الفرص التي أتيحت لها، لتنطلق في شتى الميادين لتحقيق كيانها وإثبات وجودها أكثر وإثبات إمكاناتها وفق رغبتها وتخصصها وإثبات قدراتها في تحقيق ما كانت تحلم به وتتطلع إليه، وإثبات مهاراتها وعلمها ومعرفتها وثقافتها وخبرتها، لكي تضع بصمتها في كل عمل ومهمة وإنجاز، فأصبحنا اليوم نرى وجودها جنباً إلى جنب مع شقيقها الرجل في كثيرٍ من القطاعات الحيوية كالصحة والتعليم والصناعات وغيرها، فهناك الإعلامية البارزة، والمفكرة، والأديبة، والشاعرة، والمعلمة القديرة، والطبيبة العالمة، والباحثة العلمية المتميزة والأكاديمية المؤثرة وقائدة الطيارة المهارة، والمهندسة المبدعة والمحامية الخبيرة، ورائدة الأعمال الناجحة وصاحبة شركة عالمية وصاحبة مصنع، وغيرها الكثير من المجالات ذات الأثر الاقتصادي الإيجابي، وتقلدت مناصب قيادية عديدة فرأينا ابتداءً من رئيس قسم ومدير إدارة، إلى رئيس تنفيذي لشركات صناعية كبيرة، وتقلدت كذلك مناصب سياسية ودبلوماسية فكانت السفيرة ووكيلة الوزارة والوزيرة والبرلمانية وغيرها.

بيئة تشريعية

سجلت المرأة الإماراتية حضوراً في جميع المجالات، منها الجانب القانوني والقضائي، حيث قال المحامي والمستشار القانوني سالم سعيد الحيقي: إن المرأة الإماراتية حققت قفزات بارزة في كافة المجالات ومنها المجالي القانوني والقضائي، وكل ذلك بفضل حرص القيادة الرشيدة على دعم كافة شرائح المجتمع وإعطائهم الفرصة للنهوض بالوطن وإرساء دعائمه، لافتاً إلى أن المشرع الإماراتي حرص على إيجاد البيئة التشريعية الداعمة للمرأة، بدءاً من الدستور إلى سلسلة القوانين الاتحادية والقرارات الوزارية والمحلية التي كفلت تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة، وفي كثيرٍ من الأحيان راعت خصوصية المرأة عبر تدابير وقوانين خاصة.

سالم الحيقي

وأضاف: «اليوم بفضل الجهود المتواصلة وعزيمة المرأة ونجاحها، أصبحت نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي 50%، وذلك بسبب توافر البيئة التشريعية الداعمة للمرأة التي تُعد من الركائز الأساسية في نجاح مسيرة وتمكين المرأة في أي مجتمع، وفي ضوء ذلك نجد أن المشرع في الإمارات حرص على مراعاة خصوصية وضع المرأة، عبر إيجاد تشريعات توفر لها الدعم والحماية في مختلف مجالات الحياة، من خلال سن القوانين والتشريعات التي تراعي ظروف العاملات من الناحية الاجتماعية لمساندتهن في التوفيق بين وظائفهن وواجباتهن الأسرية.

إسهامات بيئية

نجم المرأة في جميع المجالات، ومنها المجال البيئي والتطوعي، إذ قال عبدالله محسن علي البلوشي، رئيس فريق دبي للغوص التطوعي: إن للمرأة دوراً بارزاً في المجال التطوعي في الدولة وفي مختلف الميادين، حيث تقف بجانب الرجل صفاً بصف، وهذا يأتي من منطلق اهتمام القيادة الرشيدة بدور المرأة والذي يعتبر هو من اهتمامات ديننا الحنيف.

عبدالله بن محسن

وأضاف: «بالنسبة لنا في فريق دبي للغوص التطوعي، فإن العنصر النسائي له دور بارز من خلال وجودها الميداني للخوض في أعماق البحار، والعمل الجاد للحفاظ على البيئة البحرية من خلال انتشال مخلفات من قاع البحر والمشاركة في مختلف الفعاليات البيئة، وكذلك كسبها خبرات تخصصية في استخدام معدات انتشال أجسام ثقيلة تصل للأطنان مثل القوارب الغارقة وغيرها، حيث تحتاج لخبرات والممارسة من خلال عملها التطوعي، ورغم أن العنصر النسائي ما زال قليلاً في الفريق، ولكن نسعى دائماً للترحيب للمشاركة النسائي، لا سيما أن المرأة تعتبر حلقة وصل بيننا وبين الأمهات والأخوات ومختلف الفئات من العنصر النسائي لتوعيتهن.

المرأة الطبيبة

طرقت المرأة الإماراتية بجميع فئاتها كل المجالات ونجحت، بل تركت بصمة كبيرة وأثبتت جدارتها، مما جعلها محل تقدير ومنها المرأة من ذوات الهمم، وهذا ما أكده الدكتور عبدالله الرحومي استشاري الطب الرياضي وإصابات الملاعب بمستشفى هيلث بوينت نائب رئيس اللجنة الطبية الأولمبية الإماراتية المشاركة في أوليمبياد طوكيو، حيث قال: إن المرأة في ظل قيادة الإمارات الرشيدة تعتبر مثالاً عالمياً يحتذى به، تبوأت ميادين مختلفة وأثبتت جدارتها في مختلف المجالات، وأن إرادتها لا يعلى عليها، لها أثر إيجابي على طموحاتنا، لدينا أمثلة في المجلس الوطني في القيادات والإدارات والسفيرات، نفتخر بأخواتنا وأمهاتنا ودور المرأة اليوم أصبح جزءاً أساسياً من حياتنا اليومية، كان دورها يرتبط بالبيت، صارت فاعلة في جميع التخصصات، تملأ مكانها في البيت وفي المجتمع وفي العمل وأثبتت جدارتها، في جميع المجالات ومنها الجانب الطبي.

عبدالله الرحومي

امرأة الهمم

وأثنى الرحومي على دور المرأة من ذوات الهمم التي أثبتت جدارتها في جميع المحافل الدولية، بما فيها الأولمبياد، حيث قال: «كنت موجوداً مع المنتخب الأولمبي في طوكيو 2020 والآن مع المنتخب في دورة الألعاب البارالمبية في اليابان، يضم 5 لاعبات من صاحبات الهمم وإدارية أثبتت جدارة في مجال الإدارة وتسهيل أمور الفريق، صورة مشرفة، تجعلنا نشعر بأن مجتمعنا متكامل، استطعن تحقيق إنجازات عالمية، وأنا فخور بأنني طبيب هذا الفريق وأعيش هذه التجربة، تمثيلي بلدي شرف لي، نعمل للحفاظ على سلامتهن ونعمل لتكون لديهن جاهزية نفسية وصحية، هن للمرأة الناجحة المبدعة، والنساء الموجودات معنا موظفات وأمهات، وبطلات، ورغم إعاقتهن هن في القمة».

بناء الإنسان

بينما قال عبدالله عصام الحمد الكاتب والباحث في الجودة والتميز والأداء الوظيفي: إن المرأة مشارك أساسي وفعال في البناء واستشراف المستقبل، هي الأخت والزوجة والأم، أسهمت في تربية الأجيال، وما نراه اليوم من أطباء والمهندسين وأطر وكوادر وطنية هو نتيجة تربيتها وغرسها، تعتبر مثال التقدم، وداعمة عجلة التطور، والمرأة قريباً في الفضاء الذي يتسع للجميع، المرأة هي الجزء الذي ننتمي إليه، فالمرأة كأم مدرسة وكزوجة بيت وسكنى وكأخت طمأنينة وبركة.

عبدالله عصام الحمد

غرس القيم

يقع على عاتق المرأة، كما الرجل بناء الأسرة وغرس القيم في جميع أفرادها، هذا ما ذهب إليه الدكتور علي محمد ناجي (دكتوراه في العلوم الإدارية)، موضحاً أن المرأة هي من تربي وتغرس القيم وتعطي القوة والدافع للعمل، موضحاً: «أوجد الله في قلب المرأة صفات الصبر ورقة القلب والرحمة والقوة أيضاً، فهي تصلح لتربية الأجيال ومراعاة أحوالهم، ولو ألقينا نظرة على حياة العظماء لوجدنا أن هناك خلف كل واحد منهم امرأة، هي الأساس».

وأضاف: «الزوجات الصابرات تحملن غياب الرجل في العمل، ومن وحي تجربتي فمعظم أعمالي كانت في أماكن نائية، وزوجتي الصابرة ساعدتني على الوصول بهذه الأسرة إلى ما هي عليه اليوم، أنا أسست ووجهت ومعاً غرسنا القيم، ربت أبنائي على الحب والرحمة، فهي عماد الأسرة، إذا صلحت المرأة صلح المجتمع بأكمله، ونظراً لخبرتي الطويلة في الإدارة والعمل أجد أن المرأة أكثر تحملاً من الرجل، تتقن عملها وتبدع فيه دون أن تترك أسرتها، وما نراه اليوم من تألقها في جميع الميادين هو خير دليل على ذلك».

عمل أكثر

كانت المرأة سنداً للرجل منذ القديم، ولعبت دوراً كبيراً في القيام بالأسرة حين كان يغيب مدة طويلة في رحلات الغوص، حيث قال الوالد سعيد علي النقبي: إن المرأة هي سند الرجل منذ القديم وأساس الأسرة، كانت مكان الرجل في حال غيابه للغوص وتساعده في العمل في بساتين النخل، كانت سنده وذراعه اليمنى، وكانت بمثابة الرجل في غيابه.

الوالد سعيد علي النقبي.. زوجته تسانده منذ 50 عاماً (تصوير يوسف العدان)

وأضاف: أما اليوم، فهي وصلت لأعلى المناصب في جميع المجالات، والمرأة في نظري تعمل أكثر من الرجل.

الأسرة هي المفتاح

بالحديث عن دور المرأة في استقرار المجتمع وفي بناء الأجيال وإرساء قواعد الإنسان السليم القادر على العطاء، أكد الفنان منصور الفيلي على الدور المهم للمرأة في الأسرة، وقال: مهما بلغت المرأة من تطور وما احتلته من مراكز، تبقى وظيفتها السامية، تربية الأبناء وغرس القيم، ويجب أن لا تتخلى عن دورها الأساسي، وأن لا تترك الأطفال للخدم، فهي عمود الأسرة ومفتاح النجاح والتنمية المستدامة وتنشئة الأجيال رهين بوعي المرأة وبدورها الأساسي.

ريادة الأعمال

لعبت المرأة دوراً محورياً في نهضة المجتمعات القديمة والحديثة، وأثبتت من خلال هذا الدور قدرتها على التغيير الإيجابي في تلك المجتمعات، فحضورها اللافت في مختلف جوانب الحياة وإصرارها على الوقوف بجانب الرجل ومساندتها له دليل على كونها عنصراً أساسياً في إحداث عملية التغيير في المجتمع، إلى ذلك قال حامد الحامد رائد الأعمال صاحب مجموعة «غراسيا»: إن المرأة الإماراتية لها دور كبير في جميع المجالات، منها مجال الزراعة وريادة الأعمال، فهي أينما حلت أوجدت فارقاً كبيراً، موضحاً أن المرأة الإماراتية تضع جهدها في أسرتها وفي مجتمعها.

حامد الحامد

وأضاف: «نحن في مجموعة (غراسيا) تفاجأنا بإقبال العنصر النسائي الكبير على الدورات والورش التخصصية التي نقدمها في مجال الزراعة والثروة الحيوانية، بدأنا في رصد مجموعة من المشاريع التي قامت بها المرأة، وبدأنا بابتكار مشاريع ذات العلاقة بالزراعة بما يتناسب مع عاداتنا وتقاليدنا، حيث أسسنا المزرعة الوردية والتي ستسمح للنساء بخوض التجربة، وكذلك ابتكرنا نظماً زراعية للمنازل لتتمكن المرأة من إنتاج محاصيلها من المنزل، فالفرص كبيرة أمام المرأة في مجال الزراعة، فهي اليوم بإمكانها أن تكون مهندسة زراعية، محاسبة زراعية، إدارية زراعية، صاحبة مشروع زراعي...

ركيزة أساسية

قال عرفات السيف الكعبي رئيس قسم الإرشاد الأسري بمؤسسة التنمية الأسرية: إن المؤسسة ركزت في رؤيتها على التنمية الاجتماعية المستدامة لأسرة واعية ومجتمع متماس، بحيث لا يمكن النظر إلى الأسرة من دون إحدى ركائزها الأساسية، وهي المرأة، حيث تعتبر محوراً رئيساً في الأسرة، ولا يمكن إغفال مشاركة المرأة في برامج مؤسسة التنمية الأسرية، حيث تعتبر أكثر الفئات التي تحضر وتشارك في البرامج والخدمات المقدمة، وذلك نتيجة الوعي وإدراكها بأهمية الحفاض على كيان الأسرة وكيان المجتمع ككل، مما أسهم بشكل في استقرار الأسرة والمجتمع نتيجة لهذه المساهمة.