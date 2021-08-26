راكبو الأمواج يحرسون المحيطات

أبوظبي (الاتحاد)

كشف تقرير نشره الموقع الإلكتروني «ZDNet» عن أنه نظراً لزيادة تركيز الغازات الدفيئة المستمرة في جلب الحرارة إلى الغلاف الجوي، مما يتسبب في ارتفاع درجات حرارة الأرض، ومع استمرار تعرض المحيطات إلى الحرارة لفترات طويلة، كان التأثير السلبي على الفصائل البحرية والأنظمة البيئية، لا سيما على بانيات الشعاب المرجانية التي تأثرت بشكل كبير.

وحسب التقرير: كرست منظمة «Sustainable Surf»، وهي منظمة غير ربحية ومقرها كاليفورنيا، جهودها لحماية المحيط من خلال تمكين راكبي الأمواج من الإشراف البيئي وإتاحة مجموعة متنوعة من الأدوات التي تساعد الراغبين في إنقاذ المحيطات والبحار، وعلى سبيل المثال، يُعد تطبيق «Ocean Positive» غير الربحي دليلاً إرشادياً لاتخاذ اختيارات أكثر صحة وأقل في الانبعاثات الكربونية بالنسبة للمحيطات في الحياة اليومية، ويوجه الموقع الإلكتروني المستهلكين إلى مشاريع مستدامة تعمل بطاقة الأمواج لاستعادة صحة المحيطات مثل منصة «Sea Trees» التي تتيح تمويلاً لدعم حماية وتجديد النظم البيئية المهمة للمحيطات، كما تساعد هذه المنصة في زرع أشجار المانغروف التي يمكنها عزل خمسة أضعاف كمية الكربون كأشجار برية مع حماية الأنواع المهددة.