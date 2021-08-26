3 نصائح لاستعادة النشاط

أبوظبي (الاتحاد)

أوصت دراسة أعدها موقع «Inspiring Tips» ببعض النصائح التي تساعدك على عودة الجسم إلى نشاطه المعتاد: فكر في الدافع: يساعدك إيجاد الدافع على التركيز والتفكير في المزايا التي تتحقق بعد الدراسة، مثل اجتياز الاختبارات بتفوق والحصول على درجات عالية أو التقدير من معلميك. ابدأ بالأسهل: لا تضع ضغطاً كبيراً على نفسك؛ لأن ذلك قد يزيد من شعورك بالكسل، وابدأ بمذاكرة المادة الأسهل عليك، وبمجرد أن تكملها بنجاح ستتحلى بالثقة للمضي قدماً في المهام الأكثر صعوبة.

كافئ نفسك: في كل مرة تستطيع فيها أن تتغلب على الكسل، كافئ نفسك، على سبيل المثال، إذا أمكنك المذاكرة لمدة 20 دقيقة أو أنهيت مهمة ما دون توقف، اعطِ نفسك مكافأة من الشيكولاتة أو الآيس كريم.