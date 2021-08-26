منة شلبي.. لماذا أعادت تصوير مشاهد «النمس والإنس»؟

محمد قناوي (القاهرة)

عبرت النجمة الشابة منة شلبي عن سعادتها بردود الأفعال الطيبة حول دورها في فيلم «النمس والإنس»، والذي يشهد التعاون الأول بينها وبين نجم الكوميديا محمد هنيدي.

وقالت، إن الفيلم يعد من أهم الأفلام التي قدمتها خلال مشوارها الفني لأنه توافرت فيه كل عناصر الجذب فهو يقدم كوميديا مختلفة من خلال المخرج شريف عرفة.

تجربة مهمة

في البداية أكدت النجمة الشابة أن تجربة فيلم «النمس والإنس» تعد من واحدة من أهم التجارب السينمائية في مشوارها الفني لعدة أسباب أهمها لقاؤها الأول مع النجم محمد هنيدي، وهو لقاء تعتبره تأخر كثيراً، فهنيدي من أهم فناني الكوميديا في الوطن العربي، وسعدت جداً بهذا التعاون، ومع المخرج الكبير شريف عرفة، مشيدة بسيناريو الفيلم الذي أصبح عملة نادرة في هذه الأيام.

وقالت منة شلبي: «النمس والإنس» كوميديا شكلها مختلف جداً، هذا الاختلاف يتمثل في أنه يمزج الرعب مع الكوميديا الذي هو أساس الفيلم سيشاهد الجمهور فيلماً يسعد به كثيراً.

خفة ظل

وأضافت: خلال تصوير الفيلم تسببت خفة ظل هنيدي في إعادة تصوير بعض المشاهد التي أشارك فيها معه، لأنه صاحب خفة ظل نادرة وبمجرد رؤيته أنفجر من الضحك، فهنيدي ملك الأفيهات المفاجئة، فكثيراً ما كنا نصور أحد المشاهد وأفاجأ ونحن على الهواء بأحد أفيهاته غير المتوقعة والتي لا يتضمنها السيناريو وقتها انفجر في الضحك ولا أستطيع إكمال المشهد، فأضطر لإعادته أكثر من مرة.

وأشارت شلبي إلى أنها سعدت بالتواجد بين أساتذة ونجوم كبار وأنها محظوظة بالعمل معهم وتعلمت الكثير منهم، سواء بيومي فؤاد، وعمرو عبد الجليل، وصابرين، وشريف دسوقي، وغيرهم، وكل منهم اجتهد وأبدع بشكل نادر.

الدراما القصيرة

وكشفت منة شلبي عن أسباب حماسها لتقديم أعمال درامية قصيرة للعرض على المنصات الإلكترونية، من خلال حلقات «في كل أسبوع يوم جمعة»، وبعد حلقات «ليه لأ 2»، فقالت: «المنصات الإلكترونية أتاحت فرصة للتنوع، وأخرجت صناع الفن من الإطار التقليدي للمسلسل الطويل الذي تمتد حلقاته إلى 30 حلقة»، فالجمهور أصبح اليوم ملولاً من كثرة عدد الحلقات، بالتالي أصبحت المنصات الإلكترونية منفذاً مهماً للدراما التلفزيونية وأصبح لها روادها ومتابعوها الذين يذهبون إليها، كما إن المنصات باتت مهمة في العالم كله، وليس في منطقتنا العربية فقط، والمنتجون يجدون فيها وسيلة جيدة لتسويق أعمالهم، كما أثبتت قدرتها على جذب النجوم لتنوع موضوعاتها وأدوار الفنانين وأراها المستقبل.

تركيز سينمائي

وقالت منة: أعترف أنني منذ فترة قررت التركيز على التواجد سينمائياً، لأنني أحبها أكثر من التليفزيون، مع احترامي لجمهور المسلسلات وهم أكبر بكثير من جمهور السينما، لكن في رأيي أن السينما هي الميراث الحقيقي لأي فنان، فعندما أموت أفلامي هي التي ستبقى.

وعن الجديد لديها، منة شلبي انتهت مؤخراً من تصوير فيلم «الجريمة»، والذي تتعاون من خلاله مع الفنان أحمد عز للمرة الثالثة بعد فيلم «بدل فاقد» تأليف محمد دياب وإخراج أحمد علاء، وفيلم «شباب تيك أوى» للمخرج سعيد مرزوق، كما تتعاون من خلاله مع المخرج شريف عرفة للمرة الثانية على التوالي بعد فيلم «النمس والإنس»، ويشارك في بطولة الفيلم ماجد الكدواني، سيد رجب، محمد جمعة والفيلم الجديد أحداثه تغوص داخل النفس البشرية.