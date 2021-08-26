افتتاح نادٍ للأطفال مجاناً 26 أغسطس

أبوظبي (الاتحاد)

في إطار التعاون مع دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي، كشف ديرفيلدز مول، عن إعادة افتتاح دير كلوب، نادي الأطفال المحبب، مجاناً أمام الأطفال ممن لم تتجاوز أعمارهم 12 سنة .

وسيتمكّن الأطفال من التسجيل في منصة دير كلوب بالردهة الرئيسة في ديرفيلدز مول، حيث سيحصلون على مجموعة من البالونات والهدايا المجانية، بما فيها حقيبة ظهر ودمى ومقلمة وغيرها من مستلزمات العودة للمدرسة. سيحظى أعضاء دير كلوب بفرصة الاستفادة من خصومات حصرية ومجموعة من الهدايا المجانية تقدمها مجموعة من تجار التجزئة ومنافذ المأكولات والمشروبات في المركز التجاري.

كما سيتمكن أعضاء دير كلوب أيضاً من المشاركة في سلسلة من ورش العمل التفاعلية الخاصة بالفنون والحرف اليدوية للأطفال، مثل ورشة الرسم على القماش التي يستضيفها كيدووز في الطابق الثاني من ديرفيلدز مول من الساعة 2 ظهراً حتى الساعة 10 ليلاً كل جمعة وسبت.

وتم تصميم برنامج الولاء لإتاحة الفرصة أمام الأطفال للانضمام إلى نادٍ حصري، حيث يمكنهم الاستفادة من العروض التي تساهم في تعزيز تجربة التسوق الخاصة بهم وبعائلاتهم على حدٍّ سواء.