8 طرق لتهدئة الزوج الغاضب

أبوظبي (الاتحاد)

التعامل مع زوج غاضب أمر محبط ومخيف أحياناً، والزوجة هي التي يمكن أن تلعب الدور الأكثر في تهدئته، وقدم موقع «Your Tango» بعض الطرق التي يمكنها انتهاجها عند التعامل معه.

المساعدة

عندما يغضب زوجك يعني ذلك أنه يعاني من أزمة نفسية، إعرضي عليه المساعدة واسأليه عما يمكنك فعله لمساعدته، حيث إن بذل الجهد لفهم ما أغضبه يمكن أن يساعد في تخفيف حدة غضبه.

الصبر والهدوء

قد يكون من الطبيعي أن تنفعلي أيضاً حينما يغضب زوجك، إلا أن انفعالك سيوتر الأجواء بما يزيد من شعوره بالغضب، حاولي التحكم في حالتك المزاجية وتحلي بالصبر وهدوء الأعصاب.

الأمان العاطفي

يحتاج الرجال إلى الأمان العاطفي تماماً مثل النساء، لذا تُعد محاولة طمأنة زوجك من الطرق التي تظهرين بها أنكِ ستقفين بجانبه أياً كان ما يمر به. وفي العديد من الحالات، يكون قلق زوجك وغضبه نتيجة لشعوره بالضعف، قولي له أموراً لطيفة وتجنبي نقده واستمعي له باهتمام لأن ذلك يشعره بالدعم النفسي.

التعاطف

يعتبر إظهار التعاطف أحد الحلول لتهدئة الغضب، عندما يشعر زوجك بإحباط أو بغضب حاولي تحويل مشاعره العدائية إلى حب وعطف.

الصراحة

لا تفترضي أنكِ تعلمين سبب غضب زوجك، اطرحي الأسئلة لمعرفة ما الذي يزعجه واسأليه عن احتياجاته، إذ إن إقامة حوار صريح يعطي نتيجة مدهشة لتهدئة أعصابه.

الاستماع إليه

يزيد غضب شريكك إذا شعر أنكِ لا تستمعين إليه أو لا تحترمينه، تواصلي معه بشكل مباشر واستمعي له باهتمام.

التدخل المبكر

يمنع التدخل المبكر الغضب من أن يبدأ أو على الأقل يقلل من حدته، فكلما كان تعاملك مع مشاعر الغضب بداخلك أو بداخل زوجك مبكراً، زادت قدرتك على الاستجابة لأسبابه وإدارة الموقف قبل أن يخرج عن السيطرة.

المشاركة

حاولي إيجاد أرض مشتركة بينكما، فهذا يرسل إلى زوجك رسالة واضحة بأنكما تتشاركان في الأمر معاً، ستتحسن الأمور فقط إذا تعاملتما كفريق واحد لتحقيق هدف مشترك.