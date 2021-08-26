ميرفت أمين تعود للدراما بـ «إلا أنا»

سعيد ياسين (القاهرة)

تعود الفنانة ميرفت أمين للدراما التلفزيونية بعد غياب عامين، منذ شاركت في شهر مارس عام 2019 في مسلسل «قيد عائلي» مع عزت العلايلي، وبوسي، وصلاح عبدالله، وتأليف محمد رجاء، وإخراج تامر حمزة. وتأتي عودتها من خلال قيامها ببطولة إحدى حكايات الجزء الثاني من مسلسل «إلا أنا»، المقرر عرضه خلال شهر سبتمبر المقبل، وتقع كل حكاية من حكايات المسلسل في خمس حلقات، وهي مستوحاة من قصص وأحداث واقعية، ويركز العمل على العديد من القضايا التي تهم المرأة على مختلف الصعد الاجتماعية والإنسانية والعملية والأسرية، وقدرة المرأة الفائقة على تخطى الصعاب والمشكلات وبدء حياتها من جديد.وكان عرض لميرفت أمين خلال الفترة الماضية على إحدى المنصات الإلكترونية فيلم «أعز الولد»، الذي شاركت في بطولته مع دلال عبدالعزيز، وشيرين، وإنعام سالوسة، وأروى جودة، ومحمد شاهين، وإخراج سارة نوح، وتناول في إطار كوميدي قصة خمسة أطفال تعرضوا للاختطاف أثناء توجههم إلى المدرسة، فتقرر الجدات التصدي للمختطفين، وإعادة الأطفال بأنفسهن.