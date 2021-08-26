إيمي سمير غانم توجه رسالة لوالدتها دلال عبد العزيز

شعبان بلال (القاهرة)

نشرت الفنانة المصرية إيمي سمير غانم، اليوم الخميس، رسالة حزينة ومؤثرة إلى والدتها الفنانة دلال عبد العزيز، التي وافتها المنية في بداية أغسطس الجاري بعد صراع طويل مع مضاعفات فيروس كورونا المستجد.

وكتبت إيمي سمير غانم في حسابها الرسمي على موقع «إنستجرام»، «بحبك يا مامي، بتعذب من غيرك، الحمد لله على كل شيء، ربنا يرحمك يا رب».

وأرفقت المنشور بصورة تجمعها بوالدتها نجمة السينما والتلفزيون.

وتفاعل الكثير من المتابعين ونجوم الفن مع منشور إيمي سمير غانم، داعين الله بالرحمة والمغفرة للفنانة دلال عبد العزيز وزوجها الفنان سمير غانم.

ورحلت الفنانة دلال عبدالعزيز عن عالمنا عن عمر يناهز 61 عاماً، بعد صراع مع تداعيات فيروس كورونا المستجد، ودفنت بجوار زوجها الفنان الراحل سمير غانم بمقابر الأسرة بمدينة نصر.

كانت الأسرة قد أصيبت بفيروس كورونا خلال تصوير مسلسل عرض في شهر رمضان الماضي. وشفيت إيمي وشقيقتها دنيا سمير غانم وبقي الوالدان في المستشفى إلى أن فارقا الحياة من جراء المضاعفات بالفيروس.