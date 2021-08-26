يرفض قبول وفاة زوجته ويطعم جثتها لمدة أيام

أحمد عاطف (القاهرة)

كشف الأمن المصري عن واقعة غريبة في إحدى مدن محافظة الجيزة، حين رفض زوج قبول الاعتراف بوفاة زوجته من هول الصدمة.

بل الأكثر من ذلك أنه ظل يطعمها لمدة 4 أيام حتى اكتشف الجيران الأمر بسبب رائحة الجثة.

وأوضح الأمن المصري أن البداية كانت بتلقي بلاغ بانبعاث رائحة كريهة من شقة عجوزين. وكشف الفحص عن وجود جثة امرأة في العقد الثامن من العمر مسجاة على سرير في غرفة النوم، في بداية تحلل لمرور أكثر من 3 أيام على وفاتها.

انتابت الرجل حالة هيستيرية من البكاء، محاولًا منع سيارة الإسعاف من حمل جثتها حتى أقنعه رجال الشرطة بوفاتها وضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لدفنها.

ولفت الأمن إلى أن الرجل يبلغ 85 عاماً وزوجته 82 عاماً، وأنهما متزوجان منذ 32 عاماً. وقد فارقت الزوجة الحياة ووفاتها طبيعية لا توجد بها شبهة جنائية، إلا أن الصدمة دفعت الزوج العجوز لعدم الاعتراف بالوفاة وظل بجانب زوجته طوال 4 أيام يطعمها ويسقيها وهي جثة هامدة على السرير.