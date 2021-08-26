تعرف على أعراض مرض الاكتئاب

عبد الله أبو ضيف (القاهرة)

كشف استشاري الصحة النفسية في مصر هشام ماجد الأعراض التي تعرف الشخص بأنه مصاب بالاكتئاب.

وتتأكد معرفة تلك الأعراض مع وجود دراسات جديدة أشارت إلى زيادة نسب الاكتئاب بسبب وباء فيروس كورونا المستجد وعدم وجود رؤية واضحة حول نهايته تماما مع قرب انتهاء العام الثاني منذ ظهوره لأول مرة في مقاطعة ووهان الصينية.

وقال ماجد لـ"الاتحاد" إن هناك 3 عوامل رئيسية تظهر إصابة الشخص بالاكتئاب، أولها مشاعر الحزن العادية والطبيعية إزاء فقد شخص أو مرض حبيب وهو الأمر الذي يزيد أو ينقص حسب قرابتنا من الشخص المفقود أو المصاب، وقد يؤدي مع الوقت إلى الشعور بالاكتئاب.

وتوصل باحثون إلى أن الأشخاص، الذين أصيبوا بكوفيد-19 في الأشهر الستة الماضية، كانوا أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب والخرف والذهان والسكتة الدماغية. ووجد الباحثون أن ثلث من أصيبوا بعدوى كوفيد في السابق إما أصبحوا يعانون من حالات نفسية أو عصبية، وإما حدثت لهم انتكاسات لحالات كانت قائمة بالفعل.

وكان المصابون، الذين نقلوا إلى المستشفيات أو أقسام العناية الفائقة، أكثر عرضة للخطر، ومن المرجح أن السبب في هذا هو تبعات التوتر وكذلك وجود تأثير مباشر للفيروس على المخ.

وأضاف ماجد أن الأمر الثاني يتعلق بوجود أعراض اكتئابية مثل عدم الرغبة في العمل أو في الجلوس مع الآخرين إلى جانب الرغبة الدائمة في البقاء في المنزل والنوم، وهي من الأعراض الواضحة للاكتئاب والتي تجعلنا ننفصل عن محيطنا بشكل كبير ما يؤدي مع الوقت مع حالة الحزن إلى التأكد من وجود حالة اكتئاب واضحة.

وأكد أن الحالة الثالثة هي وصول الاكتئاب إلى مرض يلازم الإنسان مع توفر كل هذه العوامل. ومن هنا، يجب العرض على الخبراء النفسيين واستشاريي الصحة النفسية للتعامل مع الحل والتسريع من عملية العلاج من حالة الاكتئاب التي تصيب الشخص بسبب تجمع كل هذه العوامل مرة واحدة.