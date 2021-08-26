إنستجرام يطور أداة جديدة.. تعرف عليها

شعبان بلال (القاهرة)

تعمل منصة إنستجرام على تطوير ميزة جديدة خاصة بنتائج البحث، حيث تعمل على إبراز الصور ومقاطع الفيديو على حد سواء عند البحث عن كلمة أو شخص معين. وبعد تطبيق الميزة الجديدة ستظهر نتائج الفيديوهات جنبًا إلى جنب مع الحسابات وعلامات التصنيف، عند البحث عن الكلمات الرئيسية، وهي الطريقة ذاتها التي تعمل بها منصة تيك توك.

ومن المعروف أن إنستجرام تسعى للاهتمام بالفيديوهات وبطريقة البحث عنها وإبرازها، لأنها تحاول وضع نفسها على قائمة منافسي تيك توك الأقوياء في الآونة الأخيرة حسب تصريحات رئيس المنصة آدم موسيري، والذي وصف التعديل الجديد بأنه جزء من سلسلة من التحسينات المصممة للإلهام والاكتشاف.

واعتمدت المنصة في تنفيذ الميزة الجديدة على البحث عن الكلمات الرئيسية لتقديم النتائج، فأصبح بإمكان بعض المصطلحات سحب الصور والفيديوهات من الصفحات المقترحة في نفس الوقت، فإذا بحث مستخدم إنستجرام عن كلمة الفضاء ستظهر له الصور من الحسابات التقليدية، ولكن أيضًا سيحظى بعدد كبير من الفيديوهات الذي يشجعه على زيادة الشغف والاستمتاع بمواد مرئية أكثر.