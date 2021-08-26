مصر تستعد لافتتاح طريق الكباش التاريخي بعد تطويره

شعبان بلال (القاهرة)

تستعد مصر لإعادة افتتاح طريق وادي الكباش الشهير بمدينة الأقصر جنوب مصر، بعد سنوات من العمل والتطوير، وذلك في نوفمبر من العام الجاري.

وتجرى الآن المراحل النهائية من الاستعداد لحفل الافتتاح الذي يجري العمل عليه حالياً، وذلك بعد الانتهاء من أعمال الترميم التي تمت لتماثيل الكباش على الجانبين.

وبحسب تصريحات صحفية لمدير مشروع التطوير الدكتور مصطفى الصغير، فإن مشروع تطوير وادي الكباش يحظى باهتمام رئيس الوزراء المصري ووزير الآثار اللذين حرصا على زيارة المكان بعد تطويره، وشاركا في وضع خطة وتصور نهائي للحفل الذي سيشارك فيه بعض المصريين من أبناء مدينة الأقصر، ولن يقتصر على العروض فقط كما كان في موكب نقل المومياوات.

ومن المتوقع أن يشهد الحفل إعادة إحياء لطريق المواكب الكبرى الذي كان يشهد أحد أهم الاحتفالات بالأعياد الدينية لدى المصريين القدماء، حيث كانت تخرج مواكب المعبودات المصرية القديمة من معبدي الكرنك والأقصر، وسيكون جزء من الحفل داخل نهر النيل، كما كانت تجري العادة في العصر المصري القديم.

واعتاد المصري القديم أن يشاهد المواكب تسير في هذا الطريق وصولًا وخروجًا من معبد الكرنك الشهير بمدينة الأقصر، ويبلغ طول الطريق 2,700كم وبه 1200 تمثال، وعرض هذا الطريق 76م والتي أطلق عليها المصريون القدماء مدينة طيبة أو عاصمة الخلود، وهي الآن تستعد لتعود كذلك خلال الحفل العالمي.