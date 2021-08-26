ما علاقة ضغط الدم بتسمم الحمل؟

أكدت استشارية النساء والولادة بمدينة الملك سعود الطبية الدكتورة هدى المعيوف، وفقاً لصحيفة عكاظ.

أن ارتفاع ضغط الدم، وزيادة البروتين في البول، وتكيس المبايض والتقدم في العمر والتاريخ العائلي للإصابة بالمرض والسمنة والحمل بتوأم أو أكثر واضطرابات المناعة وفقر الدم، هي أبرز أسباب تسمم الحمل الذي يحدث غالباً في الأسبوع الـ20 من الحمل، فيما تتعدد أعراضه بين الصداع والزغللة أو فقدان البصر المؤقت وآلام البطن والغثيان والقيء وتورم الأطراف وضيق التنفس وزيادة وزن مفاجئة، وقد تنتهي بانفصال مفاجئ للمشيمة ووفاة الجنين داخل الرحم. ما يتوجب اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة وتقليل الملح وشرب 8 أكوام ماء يومياً، وتجنب الكافيين والأطعمة المقلية.