3 رسائل «واتساب».. احذفها فوراً

لا تتوقف محاولات الهاكرز لاختراق الهواتف الذكية عبر التطبيقات، خصوصاً «واتساب» الذي يعد أسهل الطرق لكشف البيانات حسبما أكدته شركة روسية متخصصة في الأمن السيبراني. ووفق RT، رصدت الشركة 3 أنواع من الرسائل خلال الساعات الـ48 الماضية، مكّنت القراصنة من الاستيلاء على أموال المستخدمين عبر أرقام الحسابات البنكية. وحثت الشركة على عدم فتح الرسائل بل وحذفها فوراً في حال وصلتك من رقم مجهول أو غير مسجل في قائمة اتصالك، أو إذا استشعرت في الرسالة «الغرابة»، كأن تكون مكتوبة باللغة العربية الفصحى، أو تحوي قصة غريبة لم تعتد سماعها من أحد أصدقائك، وأخيراً الرسائل ذات الرابط أيّاً كان نوعه.