ركين سعد تتصدر تريند تويتر.. والسبب!

أحمد عاطف (القاهرة)



تصدرت الممثلة الأردنية ركين سعد تريند موقع التغريدات القصيرة «تويتر» بعد دور «نوف» الذي لعبته في مسلسل «مدرسة الروابي للبنات»، الأشهر على المنصات خلال الأيام الماضية.



ووصفها رواد السوشيال ميديا في دورها الأخير بأنها «غول تمثيل»، واثنوا على الأداء العام لها، مشيرين إلى أن مستقبلها الأفضل قادم.



شاركت ركين في عدد من الأفلام القصيرة والطويلة، منها «3000 ليلة» للمخرجة الفلسطينية مي المصري، والذي حصد عددا من الجوائز، وفيلم خيال علمي «المختارون» للمخرج علي مصطفى، كما ظهرت الفنانة الأردنية في مسلسل واحة الغروب المصري.