الكرنك والأقصر يستعيدان بريقهما القديم

الأقصر (مصر) (د ب أ)

استعادت نقوش ورسوم وألوان معبدي الكرنك والأقصر الفرعونيين في صعيد مصر بريقها الذي كانت عليه قبل آلاف السنين، بعد خضوعها لأعمال تنظيف وتقوية.

وقام رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، أمس، بزيارة للأقصر، بدأها بجولة في معبد الكرنك الفرعوني، والتقط الصور التذكارية مع المجموعات السياحية التي تزور المعبد، كما تفقد مشروع ترميم رسوم ونقوش بهو الأعمدة بالمعبد.

وتابع رئيس الوزراء المصري الأعمال الجارية لترميم بهو الأعمدة بمعبدي الكرنك والأقصر الأثريين، والجهود الجارية لإزالة التراكمات التي تكونت على رسوم ونقوش أعمدة وجدران وأسقف المعبدين، وإعادة الرسوم والألوان للصورة التي كانت عليها قبل آلاف السنين. وتستعد مصر لافتتاح طريق الكباش أمام السياح في احتفال مهيب، على غرار موكب نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري.