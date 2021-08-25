إنتاج أحدث متتبع للياقة البدنية.. تعرف عليه

شعبان بلال (القاهرة)

أعلنت شركة فيتبيت الأميركية، المنتجة لأجهزة تتبع الأنشطة وأجهزة التكنولوجيا القابلة للارتداء اللاسلكية، عن أحدث متتبع للياقة البدنية للشركة تحت اسم «Charge 5». ويعد «Charge 5» نسخة خامسة من أجهزة اللياقة البدنية للشركة الأميركية الشهيرة، حيث تم إصدار أول جهاز في عام 2015، لكن الجهاز الجديد له مميزات غير مسبوقة في التصميم والشكل والشاشة. وحسب موقع the verge المتخصص في التقنيات والتكنولوجيا، إن شاشة Charge 5 تتميز بأنها أكبر بنسبة 10% عن Charge 4، وسهولة رؤية الشاشة عندما تكون بالخارج، مع عدم الاضطرار إلى الانتظار حتى تومض الشاشة لترى الوقت. وذكر تقرير الموقع أن مظهر Charge 5 دائري، بدلا من الزوايا والحواف والأشكال الهندسية العديدة لأجهزة تعقب اللياقة البدنية السابقة، بالإضافة إلى كسر صفة الشاشة أحادية اللون في النسخ السابقة، لتكون شاشة هذه النسخة ملونة لسهولة التمييز بين الأرقام والمعلومة.

