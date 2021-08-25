صيف دبي.. مفاجآت ترفيهية وعروض ترويجية

دبي (الاتحاد)

توفر مفاجآت صيف دبي للمتسوقين الاستمتاع بعطلة نهاية الأسبوع واستكشاف مجموعة كبيرة من العروض الترويجية الكبرى، وصفقات العودة إلى المدارس، والفعاليات الترفيهية المباشرة، وعروض الطعام، وباقات الإقامة المتميزة.. وتتوفر التذاكر على visitdubai.com ويمكن لسكان دبي وزوارها الذين يتوجهون إلى مراكز التسوق في مختلف أنحاء المدينة، الاستمتاع بأفضل صفقات وفعاليات مفاجآت صيف دبي قبل اختتام هذا الحدث المميز في 4 سبتمبر.

وتسهم مفاجآت صيف دبي التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، في تعزيز مكانة دبي وجهة ممتعة ومنفتحة وآمنة تستقبل الزوار من مختلف أنحاء العالم، حيث تلتزم الوجهات، والمتاجر، ومراكز التسوق المشاركة بجميع إجراءات الصحة والسلامة المهمة، بما في ذلك التباعد الجسدي، وارتداء الكمامات.

ويمكن لمحبي العروض الكوميدية الاستمتاع بالمواقف والقصص الطريفة ضمن عروض لافتر فاكتوري نهاية هذا الأسبوع مع مقدمي عروض الكوميديا نك غويرا وجاك جونيور وليزا كاري، وذلك في تمام الساعة 8:30 مساءً في فندق غراند ميلينيوم برشا هايتس يوم 26 أغسطس، وفندق غراند ميلينيوم بيزنس باي يوم 27 أغسطس.

كما يقدم الثلاثي عرضاً كوميدياً في فندق ستوديو وان يوم 27 أغسطس في تمام الساعة 7 مساءً.

وتستضيف كوكاكولا أرينا نهاية هذا الأسبوع حفلاً غنائياً مباشراً تقدمه المطربة الموهوبة سونيدهي تشوهان في كوكاكولا أرينا يوم 27 أغسطس. وتستعرض نجمة بوليوود المعروفة في جميع أنحاء العالم، مجموعة الأغاني الخاصة بها، مثل «محبوب مير» و«ديدار دي»، بالإضافة إلى عدد من الأغاني الرائعة الأخرى في حفل موسيقي لجميع أفراد العائلة. تفتح الأبواب الساعة 8 مساءً.

وسيستمتع عشاق الأفلام والموسيقى في عطلة نهاية هذا الأسبوع بعرض موسيقى السينما المباشر، الذي يقدم عدداً من الأغاني ومقطوعات الموسيقى التصويرية من أشهر الأفلام. حيث تقدم مجموعة من المغنين والموسيقيين الموهوبين يوم 26 أغسطس مقطوعات شهيرة من أفلام جيمس بوند، والأفلام العالمية الشهيرة، مثل مولان روج والشبح والعراب وضابط ورجل نبيل والعنصر الخامس وغيرها الكثير، وذلك من الساعة 8 مساءً فصاعداً على مسرح مول الإمارات.